Президент Чехии объяснил, почему у Украины будет только одна попытка провести контрнаступление

Украина очень тщательно готовится к контрнаступлению, потому что понимает, что, скорее всего, у Киева будет только одна попытка его провести успешно. Ведь, в случае провала наступательных операций на вторую попытку у союзников может не хватить сил и ресурсов. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью польскому изданию "Rzeczpospolita" сделал президент Чехии Петр Павел.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Лидер Чехии отметил, что прогнозы на контрнаступление Украины в ближайшие месяцы все еще в силе. ВСУ нужно воспользоваться "окном возможностей", которое пока что открыто, но не факт, что оно также будет для Украины в 2024 году после сложной и изнуряющей зимы.

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"Усталость от войны — это не только истощение человеческих ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость в странах, которые оказывают помощь. Многие страны, многие политики ожидают определенного прогресса в этом году", — отметил президент Чехии.

По его словам, у Украины скорее всего будет только одна возможность массово наступать с целью освободить оккупированные территории. Если же эта попытка контрактовать будет неуспешной, то нет гарантий, что вторая попытка контратаковать вообще состоится, ведь может не хватить ресурсов у союзников Украины.

Также по словам Петра Павела, могут оказать свое влияние выборы президента США, когда все внимание будет приковано именно к президентской гонке, а помощь Украине может отойти на второй план.

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