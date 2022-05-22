Превращается в "фантики": оккупанты жалуются на обесценивание рубля и рост цен (АУДИО)

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Светлана Шкурупий
Из-за санкций,
связанных с военной агрессией против Украины, в Российской Федерации страдает
экономика, в частности обесценивается рубль. СБУ перехватила один из
разговоров, в котором оккупант жалуется другу на поднятие цен, и что рубль превращается в "фантики".
Российские захватчики жалуются на рост цен (фото из открытых источников)
Некоторым захватчикам
повезло вернуться из Украины с ранениями, за которое им полагаются выплаты.
Однако, судя по всему, они не такие и большие, как ожидали оккупанты. Солдат РФ
жалуется в разговоре другу на то, что получил 3 млн рублей, но смог за эти деньги
купить автомобиль 2012 года, поскольку этих денег недостаточно даже, чтобы
приобрести однокомнатную квартиру где-то в глубинке, так как цены очень
поднялись.
"У нас
однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen Polo,
двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись", — говорится в сообщении.
Товарищ же советует военнослужащему вернуться на войну и получить еще одно ранение, чтобы хватило и на покупку недвижимости.
Напомним, что российские захватчики сталкиваются с мужественной
оборонной ВСУ, несут потери и безуспешно пытаются наступать на нескольких
направлениях. Многие из них уже деморализованы и хотят поскорее вернуться
домой. Ради этого они готовы забить себе в тело осколки.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что представители
Генерального штаба ВСУ распространили оперативную информацию о реальных потерях
российских подразделений, которые они несут каждый день, утрачивая живую силу
во время военного вторжения на украинской территории. Раненых захватчиков РФ теперь будут лечить в корпусах психушек.
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