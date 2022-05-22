Превращается в "фантики": оккупанты жалуются на обесценивание рубля и рост цен (АУДИО)

Из-за санкций, связанных с военной агрессией против Украины, в Российской Федерации страдает экономика, в частности обесценивается рубль. СБУ перехватила один из разговоров, в котором оккупант жалуется другу на поднятие цен, и что рубль превращается в "фантики".

Российские захватчики жалуются на рост цен (фото из открытых источников)

Некоторым захватчикам повезло вернуться из Украины с ранениями, за которое им полагаются выплаты. Однако, судя по всему, они не такие и большие, как ожидали оккупанты. Солдат РФ жалуется в разговоре другу на то, что получил 3 млн рублей, но смог за эти деньги купить автомобиль 2012 года, поскольку этих денег недостаточно даже, чтобы приобрести однокомнатную квартиру где-то в глубинке, так как цены очень поднялись.

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen Polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись", — говорится в сообщении.

Товарищ же советует военнослужащему вернуться на войну и получить еще одно ранение, чтобы хватило и на покупку недвижимости.





Напомним, что российские захватчики сталкиваются с мужественной оборонной ВСУ, несут потери и безуспешно пытаются наступать на нескольких направлениях. Многие из них уже деморализованы и хотят поскорее вернуться домой. Ради этого они готовы забить себе в тело осколки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что представители Генерального штаба ВСУ распространили оперативную информацию о реальных потерях российских подразделений, которые они несут каждый день, утрачивая живую силу во время военного вторжения на украинской территории. Раненых захватчиков РФ теперь будут лечить в корпусах психушек.

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