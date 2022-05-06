Раненых захватчиков РФ лечат в местных сумасшедших домах:подробности

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Лиля Воробьева
Представители Генерального штаба ВСУ распространили оперативную информацию о реальных потерях российских подразделений, которые они несут каждый день, утрачивая живую силу во время военного вторжения на украинской территории. Раненых захватчиков РФ теперь будут лечить в корпусах психушек.
Оккупанты терпят большие потери (фото из открытых источников)
Об этом сообщают представители украинского Генштаба в социальных сетях.
Враг ежедневно терпит большие потери, теряя военнослужащих и боевую технику, цифры потерь продолжают расти. Дефицит койко-мест в отводящихся медицинских учреждениях для раненых решено пополнить за счет местных специализированных заведений.
"По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмакский Ростовской области, которая частично передана в пользование Вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника", — утверждается в обнародованной информации.
При этом, захватчики, которые стоят под Харьковом, хотят быстрее вернуться домой из-за больших потерь. Как рассказал военнослужащий России из его части, где насчитывалось 800 солдат, уцелело всего 50 кафиров.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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