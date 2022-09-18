Премьер Индии сделал предупреждение Путину по войне в Украине

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что сейчас не время войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "CNN".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин. Фото: GETTY

Премьер-министр Индии заявил, что он несколько раз в телефонном разговоре уже пытался донести Путину мысль о том, что сейчас эпоха мира, дипломатии, диалога, а не войны.

Также Нарендра Моди отметил, что он попытается донести свою точку зрения и в то же время постарается понять мысли Путина.

"У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем стать на путь мира в ближайшие дни, я также смогу понять вашу точку зрения", – отметил премьер Индии.

"CNN" обращает внимание, что мнение Моди появилось в СМИ лишь спустя сутки после разговора с Путины и только после того, как президент России публично признал, что у лидера КНР также есть вопросы относительно российского вторжения в Украину.

Стоит отметить, что 16 сентября на пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин заявил, что план войны против Украины "корректировке не подлежит" и основной целью является так называемое "освобождение всей территории Донбасса".

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, высоко оценил усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по прекращению войны в Украине. При этом заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов вести мирные переговоры. О чем говорят подобные заявления Путина? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.





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