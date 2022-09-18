В Генштабе назвали направление, где ВСУ наносят оккупантам огромные потери

Украинские защитники продолжают сильно и массированно бить по российским захватчикам вдоль всей линии фронта. В частности, очень сильно достаётся россиянам на Авдеевском направлении, где ВСУ наносят врагу огромные потери. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Генеральный штаб в Facebook.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В обновлённой сводке говорится, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:



на Северском направлении — в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области;



на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, — в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка;



на Краматорском направлении — Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменное, Спорное и Веселое;



на Бахмутском направлении — Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк;



на Авдеевском направлении — Каменка, Авдеевка, Водяное, Опросное и Красногоровка;



на Запорожском направлении — Каменское, Степное, Орехов, Гуляпольское, Белогорье, Ольговское, Темировка Новоселка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.



На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневого влияния испытали более 20 населенных пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белая Криница, Лозовое, Благодативка, Широкое, Партизанское, Терновые Поды, Лиманы, Мирное и Таврическое.



Значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупанты любым способом пытается восстановить боеспособность понесших потери подразделений.



За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.



Читайте также на портале "Комментарии" — Путин хочет переговоров или снова блефует: о чем говорят новые заявления диктатора об Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Бундесвере выступили против продолжения поставок военной помощи в Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!