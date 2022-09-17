Путин хочет переговоров или снова блефует: о чем говорят новые заявления диктатора об Украине

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, высоко оценил усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по прекращению войны в Украине. При этом заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов вести мирные переговоры. О чем говорят подобные заявления Путина? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Раньше нам просто ставили ультиматумы, а сегодня Путин фактически жалуется, что Украина не готова прекращать войну

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что саммит ШОС наглядно доказал, что РФ во главе с диктатором Путиным уже не представляет ценности. Она стала страной второго и даже третьего эшелона. Не равная не только Китаю, но и той же Турции. Для лидеров, которых встречи с представителями Казахстана, ряда других держав, имели больший вес, чем встреча с Путиным.

"Высказывания кремлевского старца об агрессии против Украины выглядели уже как некие оправдания. При этом было много комплиментарности в адрес Эрдогана, Си Циньпина, – отмечает эксперт. – Что касается путинских заявлений о неготовности Украины к переговорам, его некого негодования, что мы держим оборону – это определенный сигнал. И слабости РФ, и того, что она начинает признавать наше умение воевать и вообще наше государство как субъекта. Давайте вспомним, как ранее вел себя Путин, о чем он заявил, оглашая в ночь на 24 февраля "специальную операцию" — по сути, войну против Украины. Все эти разглагольствования о денацификации, демилитаризации, о якобы не субъектности нашего государства. Это было как отношение барина к холопам, позволившим себе проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику. Теперь всё иначе".

Ранее, продолжает Александр Антонюк, российская сторона нагло вела себя, когда мы пытались проводить переговоры.

"Нам просто ставили ультиматумы, – подчеркивает эксперт. – А сегодня Путин, выглядящий на последних встречах просто жалко, фактически жалуется, что Украина не готова прекращать войну. То есть, стул под ним серьезно шатается – и он это понимает. А мир понимает, что путинская Россия стремительно теряет свой вес, а в потенциале – и субъектность, которую пока обеспечивает разве что ядерное оружие".

Путинская риторика о мирных переговорах является циничной ложью

Эксперт аналитического портала "Слово и Дело", политолог Валентин Гладких акцентирует, что Путин продолжает цинично лгать, стремясь выдать черное за белое и наоборот.

"Перед тем, как оценивать якобы миротворческие инициативы и желание переговоров Путина, необходимо вспомнить, что Зеленский неоднократно выражал свою готовность встретиться с российским президентом еще до начала широкомасштабной войны. Он надеялся мирно урегулировать все конфликтные вопросы. Путин же избегал этого, потому что готовился к войне, ища любой надуманный повод, чтобы ее развязать. Более того, так и не найдя казус белли (повод для войны), Путин развязал без причины. И практически весь цивилизованный мир признал это "немотивированной агрессией". Даже после начала войны Украина не исключала переговоров как способа мирного урегулирования, – напоминает эксперт. – Россия же продолжала выдвигать ультимативные, а главное абсурдные требования вроде "денацификации". Заявляя о своей готовности к переговорам Путин почему-то забывает, что именно он развязал эту войну, напал на Украину. Что именно российские войска оккупировали часть нашей территории. Что именно русские совершали и продолжают совершать военные преступления, ведя войну абсолютно террористическими методами, последствия чего весь мир видел на Киевщине, а теперь еще и на Харьковщине".

Так что вся путинская риторика о мирных переговорах является циничной ложью, отмечает Валентин Гладких.

Позиция Украины, по его словам, остается четкой и неизменной. Она четко артикулирована президентом Зеленским и поддерживается в цивилизованном мире: восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета в рамках международно признанных границ; гарантии безопасности, которые сделали бы невозможным повторное нападение России; компенсация нанесенного ущерба; привлечение к ответственности виновных в преступлениях против Украины и ее граждан.

Влияние РФ на постсоветском пространстве и вообще в мире из-за провальной военной авантюры в Украине резко уменьшается

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли не сомневается, что подобные заявления свидетельствую о желании Путина переложить ответственность за продолжение активных боевых действий в Украине на Зеленского. Демонстрируя одновременно и слабость России.

"При этом Путин не уточняет, почему российские войска находятся на территории Запорожской, Харьковской, Херсонской, Николаевской областей, несмотря на то, что он постоянно подчеркивает, что главной целью т.н. "спецоперации" (по сути – войны) является "освобождение" Донецкой и Луганской областей", – отмечает эксперт.

По его словам, турецкий лидер Эрдоган является главным посредником в конфликте, помогает с той же зерновой сделкой, благодаря чему его статус значительно возрос.

"В то же время он активно сотрудничает с РФ в экономическом плане. И всё чаще на Западе звучат заявления, что Турция помогает россиянам обходить западные санкции. Были соответствующие сигналы с США. Даже поднимался вопрос введения санкций против турецких компаний, которые занимаются реэкспортом товаров в РФ, помогая ей обойти ограничения", – рассказывает Максим Яли.

Комментируя поведение Путина на пресс-конференции, эксперт подчеркнул: несмотря на то, что российский диктатор пытался изображать оптимизм, у него это слабо получилось. Особенно после того, как ему задавались неудобные вопросы касательно Украины, в том числе в ракурсе успешных наступательных действий ВСУ, западных санкций.

"На фоне того, что на этом саммите были подписаны соглашения между Китаем и Республикой Беларусь (РБ) о переходе на новый уровень стратегического сотрудничества, настроение у Путина было, мягко говоря, плохое. Даже его ближайший союзник, которого, как думал Путин, он полностью подмял, мечтая об аннексии Беларуси, получил гаранта территориальной целостности в лице Китая. Кроме того, КНР может стать источником дополнительного финансирования и инвестиций для Беларуси, что, опять же, значительно снижет российскую роль там", – акцентирует эксперт.

Он напоминает, что ранее РБ, попавшую под западные санкции, спасал только Кремль – в обмен на политические и экономические преференции, а также предоставление Беларусью своей территории россиянам для ведения военных действий против Украины.

"Кроме того, китайский лидер Си Циньпин свой первый с 2020 года зарубежный визит, перед саммитом ШОС в Узбекистане, совершил в Казахстан, тем самым подтвердив гарантии территориальной целостности и для данной страны, на которую также имела виды Россия. Так что саммит ШОС стал бенефисом не Путина, как пытается представить российская пропаганда, а Си Циньпина, значительно укрепившего свои позиции в регионе. Именно имеющий немалые средства Китай является центром притяжения для авторитарных держав, – отмечает Максим Яли. – Укрепил, как я уже говорил, свои позиции и Эрдоган, в том числе за счет накала армяно-азербайджанского конфликта, где Турция стоит на стороне побеждающего Азербайджана. Тем самым Эрдоган ответил очередную оплеуху "другу" Путину, поставив в очередной раз под сомнение гарантии безопасности со стороны РФ (как члена ОДКБ, имеющего еще и личные гарантии перед Арменией)".

Политолог резюмирует: влияние РФ на постсоветском пространстве и вообще в мире из-за провальной военной авантюры в Украине резко уменьшается. Ее рассматривают уже не как гаранта безопасности, а как страну-угрозу.

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