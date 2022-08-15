Повышение акциза на топливо и ремонт дорог во время войны: о чем говорят новые инициативы правительства

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Кравцев Сергей
Правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо. Также в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменения в закон о госбюджете на 2022 год касательно использования средств государственного дорожного фонда (хотят получить возможность направлять средства на дорожные работы). Как расцениваете данные инициативы? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
АЗС Фото: из открытых источников
По мнению главы Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игоря Черкашина, инициативы по генерации денежного потока на дорожные работы в условиях, когда нет ясности со сроками завершения войны, показывает, что жизнь ничему не учит.
Автобаны, уверен он, могут подождать, особенно учитывая перспективы, что транзитные дороги в направлении востока, скорее всего, быстро не потребуются.
Руководитель международной консалтинговой компании Investegy, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Ярослав Пилипчук поясняет:
С другой стороны, размышляет эксперт, если акциз не вводить, то инфляция еще больше ускорится.
Что касается дорожных работ, эксперт считает, что на них следует выделять средств по минимуму. Куда важнее, по его словам, строить дома для переселенцев.
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