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Повышение акциза на топливо и ремонт дорог во время войны: о чем говорят новые инициативы правительства

Правительство вынуждено идти на непопулярный шаг, чтобы хоть немного замедлить инфляцию

сегодня, 13:00 comments2024
Автор:

Кравцев Сергей
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Правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливоТакже в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменения в закон о госбюджете на 2022 год касательно использования средств государственного дорожного фонда (хотят получить возможность направлять средства на дорожные работы). Как расцениваете данные инициативы? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повышение акциза на топливо и ремонт дорог во время войны: о чем говорят новые инициативы правительства

АЗС Фото: из открытых источников

Подорожание топлива в любом случае приведет к удорожанию всего, начиная от перевозок и заканчивая продовольствием

По мнению главы Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игоря Черкашина, инициативы по генерации денежного потока на дорожные работы в условиях, когда нет ясности со сроками завершения войны, показывает, что жизнь ничему не учит.

"Да, ремонтировать дороги надо, но сегодня вопросом номер один стоит обеспечение армии всем необходимым, а вопросом номер два стоит обеспечение теплом и электрикой населения, особенно в городах с разрушенной инфраструктурой", – отмечает эксперт.

Автобаны, уверен он, могут подождать, особенно учитывая перспективы, что транзитные дороги в направлении востока, скорее всего, быстро не потребуются.

"Ну, а подорожание топлива в любом случае приведет к удорожанию всего, начиная от перевозок и заканчивая продовольствием", – констатирует Игорь Черкашин.

На сто процентов негативно данный шаг тоже нельзя оценить

Руководитель международной консалтинговой компании Investegy, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Ярослав Пилипчук поясняет:

"Подобные инициативы приведут к тому, что бензин подорожает на 4-6 грн. И инфляция ускорится".

С другой стороны, размышляет эксперт, если акциз не вводить, то инфляция еще больше ускорится.

"Потому на сто процентов негативно данный шаг тоже нельзя оценить. При таком дефиците – печатать деньги в огромных объемах не вариант. И повышение налогов и сборов происходит не от хорошей жизни. Это стандартный шаг", – считает Ярослав Пилипчук.

Что касается дорожных работ, эксперт считает, что на них следует выделять средств по минимуму. Куда важнее, по его словам, строить дома для переселенцев.

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Источник: https://comments.ua/
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