Повестка спасла жизнь мужчине: невероятная история, которая предотвратила трагедию

Во Львове мужчина получил повестку на улице и попал к ВЛК на обследование перед военной службой. У 36-летнего львовянина обнаружили ВИЧ и во время лечения туберкулеза и пневмонии приняли правильный протокол, который спас жизнь мужчине.



Повестка спасла жизнь мужчине. Фото из открытых источников

36-летний львовянин, работая укладчиком асфальта, был вынужден пройти медицинское осмотр после того, как получил повестку во время работы. В рамках обследования ему провели быстрый тест на ВИЧ, который оказался положительным.

Мужчина получил рекомендацию принимать антиретровирусную терапию, однако он решил не начинать лечение, недооценив опасность своего состояния. Через четыре месяца он вернулся в медицинский центр в тяжелом состоянии, страдая диссеминированным туберкулезом и пневмоцистной пневмонией. Мужчина был вынужден дышать с помощью кислородной поддержки и единственный его вопрос к врачам был: "А я буду жить?"

"Вопрос Игоря верен, потому что очень часто люди с ВИЧ умирают от туберкулеза и пневмоцистной пневмонии, им не назначают своевременно лечение", — сообщило Второе медицинское объединение Львова.

Специалисты быстро отреагировали, зная о ВИЧ-статусе мужчины, и приняли все необходимые меры для его спасения. Впоследствии пациента перевели в Центр легочного здоровья. Врачи прогнозируют, что легкие мужчины восстановятся.

Теперь мужчина должен пожизненно принимать антиретровирусную терапию – одну таблетку в день, дающую шанс на полноценную жизнь. Заведующая Центром интегрированных медико-социальных услуг Елена Павлишин отмечает важность своевременного начала лечения для людей с ВИЧ-инфекцией, поскольку многие из них погибают от сопутствующих болезней, таких как туберкулез и пневмоцистная пневмония.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп озвучил ужасные цифры по ВЛК и объяснил, что не так с ее прохождением.

Также "Комментарии" писали о случае, когда ветерану войны во время прохождения ВЛК написали, что он беременн.