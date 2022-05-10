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Потребуется хозяйственное мыло: как защитить растения от вредителей

Опытные дачники подсказали, как с помощью обычного хозяйственного мыла можно защитить растения на огороде от вредителей

сегодня, 03:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите защитить свои растения от вредителей и заболеваний, то необязательно обрабатывать их дорогостоящими средствами.  В этом деле, как говорят опытные дачники, хорошо помогает простое и бюджетное средство.

Потребуется хозяйственное мыло: как защитить растения от вредителей

Как защитить растения от вредителей / Фото: Depositphotos

Любой дачник может упростить себе задачу и в борьбе с вредителями использовать обычное хозяйственное мыло. Брусок нужно натереть на крупной терке (достаточно 250-300г), чтобы оно быстрее растворилось. Далее отправьте его в 10 л горячей воды, тщательно перемешайте и оставьте, чтобы раствор остыл. После охлаждения проконтролируйте, чтобы в жидкости не осталось твердых частиц, иначе они могут вызвать ожоги у растений. Можно профильтровать раствор через марлю.

Потом мыльной водой, в которой содержатся опасные соединения для многих насекомых, нужно опрыснуть растения. Но только не цветущие, молодые растения, чтобы не навредить им.

Эксперты говорят, что такой раствор отлично справляется с мучнистым червецом, тлей, паутинным клещом, гусеницей и различными бабочками. Еще мыльную воду можно использовать для профилактики или лечения грибковых заболеваний у растений. Особенно хорошо жидкость справляется с серой плесенью.

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Источник: https://takprosto.cc/zashchita-rasteniy-ot-vrediteley/
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