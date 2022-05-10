Потребуется хозяйственное мыло: как защитить растения от вредителей

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Светлана Шкурупий
Если
хотите защитить свои растения от вредителей и заболеваний, то необязательно
обрабатывать их дорогостоящими средствами.
В этом деле, как говорят опытные дачники, хорошо помогает простое и
бюджетное средство.
Как защитить растения от вредителей / Фото: Depositphotos
Любой
дачник может упростить себе задачу и в борьбе с вредителями использовать
обычное хозяйственное мыло. Брусок нужно натереть на крупной терке (достаточно
250-300г), чтобы оно быстрее растворилось. Далее отправьте его в 10 л горячей
воды, тщательно перемешайте и оставьте, чтобы раствор остыл. После охлаждения
проконтролируйте, чтобы в жидкости не осталось твердых частиц, иначе они могут
вызвать ожоги у растений. Можно профильтровать раствор через марлю.
Потом
мыльной водой, в которой содержатся опасные соединения для многих насекомых,
нужно опрыснуть растения. Но только не цветущие, молодые растения, чтобы не
навредить им.
Эксперты
говорят, что такой раствор отлично справляется с мучнистым червецом, тлей, паутинным
клещом, гусеницей и различными бабочками. Еще мыльную воду можно использовать
для профилактики или лечения грибковых заболеваний у растений. Особенно хорошо
жидкость справляется с серой плесенью.
Напомним,
что картофель — полезный, вкусный
и популярный овощ на нашем столе, поэтому его сажают в большом количестве. Но,
чтобы получить хороший и богатый урожай, за культурой нужно правильно и
своевременно ухаживать. Если вы не хотите использовать химические средства,
тогда воспользуйтесь лайфхаком, помогающим повысить урожайность овоща. Что для этого нужно?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как повысить урожай томатов в 2 раза.
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