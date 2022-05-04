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Понадобится фольга: как вырастить богатый урожай картофеля

Огородникам посоветовали воспользоваться лайфхаком, с помощью которого можно повысить урожай картофеля

сегодня, 02:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Картофель — полезный, вкусный и популярный овощ на нашем столе, поэтому его сажают в большом количестве. Но, чтобы получить хороший и богатый урожай, за культурой нужно правильно и своевременно ухаживать. Если вы не хотите использовать химические средства, тогда воспользуйтесь лайфхаком, помогающим повысить урожайность овоща. Что для этого нужно?

Понадобится фольга: как вырастить богатый урожай картофеля

Как получить богатый урожай картошки без химии (фото из открытых источников)

Возьмите алюминиевую фольгу, она состоит из меди, алюминия, кремния и железа. Они могут благоприятно повлиять на дальнейший рост картофеля, если использовать их при посадке овоща. Дело в том, что эти вещества могут насытить картофель, а также защитить его от различных вредителей и заболеваний. А это, в свою очередь, повышает урожайность продукта.

Еще, как говорят эксперты, фольга предотвращает слеживание почвы, а потому ее грудки не давят на неокрепшие клубни. Между клубнями и землей образуется небольшая прослойка, благодаря которой происходит естественное проветривание. В результате овощ получает достаточно света, тепла и воды.

Чтобы увеличить урожай картофеля, вам нужно взять фольгу и сделать из нее маленькие шарики. Перед тем, как высаживать рассаду в грунт, бросьте по шарику в каждую лунку, так овощ не будет преть. А после уборки урожая, вытащите фольгу, потому что она уже до того момента отдаст почве свои полезные вещества.

Напомним, какие дни в мае 2022 года являются благоприятными для высадки картофеля.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что май — самый теплый весенний месяц, потому что погода становится относительно стабильно теплой, а значит у огородников появляется много работы. В этот период лучше всего сажать огурцы, морковь, капусту и другие овощи. Но какие дни являются самыми благоприятными для посадки? Можно обратиться за помощью к лунному календарю.


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/kak-vyrastit-bolshoy-urozhay-kartofelya-nuzhna-tolko-folga-2052274.html
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