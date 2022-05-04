Понадобится фольга: как вырастить богатый урожай картофеля

Картофель — полезный, вкусный и популярный овощ на нашем столе, поэтому его сажают в большом количестве. Но, чтобы получить хороший и богатый урожай, за культурой нужно правильно и своевременно ухаживать. Если вы не хотите использовать химические средства, тогда воспользуйтесь лайфхаком, помогающим повысить урожайность овоща. Что для этого нужно?

Как получить богатый урожай картошки без химии (фото из открытых источников)

Возьмите алюминиевую фольгу, она состоит из меди, алюминия, кремния и железа. Они могут благоприятно повлиять на дальнейший рост картофеля, если использовать их при посадке овоща. Дело в том, что эти вещества могут насытить картофель, а также защитить его от различных вредителей и заболеваний. А это, в свою очередь, повышает урожайность продукта.

Еще, как говорят эксперты, фольга предотвращает слеживание почвы, а потому ее грудки не давят на неокрепшие клубни. Между клубнями и землей образуется небольшая прослойка, благодаря которой происходит естественное проветривание. В результате овощ получает достаточно света, тепла и воды.

Чтобы увеличить урожай картофеля, вам нужно взять фольгу и сделать из нее маленькие шарики. Перед тем, как высаживать рассаду в грунт, бросьте по шарику в каждую лунку, так овощ не будет преть. А после уборки урожая, вытащите фольгу, потому что она уже до того момента отдаст почве свои полезные вещества.

Напомним, какие дни в мае 2022 года являются благоприятными для высадки картофеля.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что май — самый теплый весенний месяц, потому что погода становится относительно стабильно теплой, а значит у огородников появляется много работы. В этот период лучше всего сажать огурцы, морковь, капусту и другие овощи. Но какие дни являются самыми благоприятными для посадки? Можно обратиться за помощью к лунному календарю.

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