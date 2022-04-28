Лунный посевной календарь на май: когда и какие культуры сажать

Май — самый теплый весенний месяц, потому что погода становится относительно стабильно теплой, а значит у огородников появляется много работы. В этот период лучше всего сажать огурцы, морковь, капусту и другие овощи. Но какие дни являются самыми благоприятными для посадки? Можно обратиться за помощью к лунному календарю.

Посевной календарь на май 2022 (фото из открытых источников)

1-2 мая

В эти дни лучше всего на огороде высадить баклажаны, помидоры, горох, чеснок, позднюю картофель. Но не стоит пересаживать растения и рыхлить почву в зоне корней. Также, согласно календарю, эти дни благоприятные для того, чтобы посадить яблоню, грецкий орех и облепиху.

3-4 мая

Можно высадить арбуз, дыню, горох и фасоль, а также виноград. Но не пересаживайте растения.

5-7 мая

Эти дни считаются одними из самых плодородных. Можно пересадить овощи, деревья и цветы, прорастить семена. Но не желательно в этот период использовать ядохимикаты для обработки растений.

8-9 мая

Согласно лунному календарю, в эти дни не рекомендуются посевы и посадки больших культур. Но можно сделать рыхлой почву, провести санитарную обрезку деревьев.

10-11 мая

Эти дни хорошо подходят для посадки огурцов и перцев. Можно обработать растения от вредителей и болезней. Также 10-11 мая посадите цветы, в частности розы, а еще малину и смородину.

12-14 мая

Огородникам рекомендуют заняться посадкой огурцов, капусты и бобовых. Самое время, чтобы высадить клубнелуковичные и многолетние цветы, сделать живую изгородь, а также посадить плодовые деревья в саду.

15-17 мая

В эти дни будет полнолуние, поэтому не стоит проводить работу с растениями.

18-20 мая

Эти дни считаются благоприятными для посадки помидоров, свеклы, редиса и поздних видов картофеля. Можно также замачивать семена, проводить органическую подкормку растения. Но откажитесь от обрезки деревьев и побелки стволов.

21-22 мая

Эти дни, согласно лунному календарю, являются неплодородными. Если посадить растения, то они не дадут хороший урожай и могут часто болеть. 21-22 мая можно заняться борьбой с сорняками и вредителями, а также обрезать деревья.

23-24 мая

Посадите в эти дни тыквенные и бобовые культуры. Можно посеять помидоры, перец, кабачки и сельдерей. Делайте умеренные поливы. Разрешается посадка любых цветов, а также малины, смородины и плодовых деревьев.

25-26 мая

В эти дни не желательно проводить посевы, пересадки растений, а также обрезку и подкормку. Лучше сходить на огород и прополоть сорняки, покосить газон.

27-28 мая

Посадите поздний картофель, тыкву, чеснок, кабачки. Еще эти дни благоприятные для посева зелени, гороха, фасоли, а также луковичных цветов и декоративных кустарников.

29-31 мая

Это дни новолуния, поэтому никакими посадками заниматься нельзя.

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