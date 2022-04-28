Лунный посевной календарь на май: когда и какие культуры сажать

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Светлана Шкурупий
Май
— самый теплый весенний месяц, потому что погода становится относительно
стабильно теплой, а значит у огородников появляется много работы. В этот период
лучше всего сажать огурцы, морковь, капусту и другие овощи. Но какие дни
являются самыми благоприятными для посадки? Можно обратиться за помощью к
лунному календарю.
Посевной календарь на май 2022 (фото из открытых источников)
1-2 мая
В
эти дни лучше всего на огороде высадить баклажаны, помидоры, горох, чеснок, позднюю
картофель. Но не стоит пересаживать растения и рыхлить почву в зоне корней.
Также, согласно календарю, эти дни благоприятные для того, чтобы посадить
яблоню, грецкий орех и облепиху.
3-4 мая
Можно
высадить арбуз, дыню, горох и фасоль, а также виноград. Но не пересаживайте
растения.
5-7 мая
Эти
дни считаются одними из самых плодородных. Можно пересадить овощи, деревья и
цветы, прорастить семена. Но не желательно в этот период использовать
ядохимикаты для обработки растений.
8-9 мая
Согласно
лунному календарю, в эти дни не рекомендуются посевы и посадки больших культур.
Но можно сделать рыхлой почву, провести санитарную обрезку деревьев.
10-11 мая
Эти
дни хорошо подходят для посадки огурцов и перцев. Можно обработать растения от
вредителей и болезней. Также 10-11 мая посадите цветы, в частности розы, а еще
малину и смородину.
12-14 мая
Огородникам
рекомендуют заняться посадкой огурцов, капусты и бобовых. Самое время, чтобы высадить клубнелуковичные
и многолетние цветы, сделать живую изгородь, а также посадить плодовые деревья
в саду.
15-17 мая
В
эти дни будет полнолуние, поэтому не стоит проводить работу с растениями.
18-20 мая
Эти
дни считаются благоприятными для посадки помидоров, свеклы, редиса и поздних
видов картофеля. Можно также замачивать семена, проводить органическую
подкормку растения. Но откажитесь от обрезки деревьев и побелки стволов.
21-22 мая
Эти
дни, согласно лунному календарю, являются неплодородными. Если посадить
растения, то они не дадут хороший урожай и могут часто болеть. 21-22 мая можно
заняться борьбой с сорняками и вредителями, а также обрезать деревья.
23-24 мая
Посадите
в эти дни тыквенные и бобовые культуры. Можно посеять помидоры, перец, кабачки
и сельдерей. Делайте умеренные поливы. Разрешается посадка любых цветов, а
также малины, смородины и плодовых деревьев.
25-26 мая
В
эти дни не желательно проводить посевы, пересадки растений, а также обрезку и
подкормку. Лучше сходить на огород и прополоть сорняки, покосить газон.
27-28 мая
Посадите
поздний картофель, тыкву, чеснок, кабачки. Еще эти дни благоприятные для посева
зелени, гороха, фасоли, а также луковичных цветов и декоративных кустарников.
29-31 мая
Это
дни новолуния, поэтому никакими посадками заниматься нельзя.
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