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Почему редиска вырастает горькой и пустой: ошибки садоводов

Названы главные ошибки садоводов, которые приводят к тому, что редиска вырастает пустой и горькой

сегодня, 02:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Редис — вкусная, полезная и сочная овощная культура, которую выращивают весной одной из самых первых. Но, чтобы урожай получился хорошим, важно не допускать нескольких ошибок.

Почему редиска вырастает горькой и пустой: ошибки садоводов

Из-за каких ошибок редиска может вырасти горькой и пустой (фото из открытых источников)

Многие дачники при выращивании культуры сталкиваются с неудачами, потому что овощ получается пустым и горьким. И если такой урожай собирается часто, тогда огородник явно делает что-то не так.

В первую очередь, нужно знать, что эта культура не просто выдерживает низкие температуры, заморозки представляют для нее угрозу, поэтому не спешите высаживать редис, пока температура воздуха не будет подниматься до более 12 градусов.

Плюс ко всему, обратите внимания на семена. Не нужно использовать весь посевной материал, выберите лишь тот, что отличается высоким качеством.

Огородникам также советуют для получения богатого урожая редиса внести в почву соленую воду. Для приготовления раствора достаточно смешать с водой 200 г хлорида натрия. После полива обработайте грунт несгоревшими древесными остатками, чтобы защитить растение от червей.

Эксперты советуют не перебарщивать с подкормками, эту процедуру нужно выполнять всего один раз, сразу после того, как появились листовые пластинки.

Не забывайте также регулярно поливать редис. Если воды будет мало, то не стоит и мечтать о том, что урожай будет хорошим. Впрочем, избыток жидкости также может навредить.

Напомним, что начинается май, а с ним и пора огородника. И несмотря на тяжелую ситуацию в стране, украинцы продолжают обрабатывать землю, садить картофель и другие овощи. Эксперты подсказали, каких соседей на грядке выбрать для томатов, чтобы получился богатый урожай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дачники рассказали, с помощью каких хитрых способов можно получить богатый урожай картофеля.


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Источник: https://www.belnovosti.by/sad-i-ogorod/5-glupyh-oshibok-sadovodov-iz-za-kotoryh-rediska-vyrastet-pustoy-gorkoy-i-chervivoy
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