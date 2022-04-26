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Что посадить рядом с томатами, чтобы был щедрый урожай

Дачники рассказали, с каким растением на огороде стоит садить томаты, чтобы получился щедрый урожай

сегодня, 02:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Начинается май, а с ним и пора огородника. И несмотря на тяжелую ситуацию в стране, украинцы продолжают обрабатывать землю, садить картофель и другие овощи. Эксперты подсказали, каких соседей на грядке выбрать для томатов, чтобы получился богатый урожай.

Что посадить рядом с томатами, чтобы был щедрый урожай

Посадка помидоров (фото из открытых источников)

Эксперты подчеркивают, что практически у каждой культуры есть свои враги в качестве вредителей и болезней, поэтому за своими растениями нужно регулярно и качественно ухаживать. Если хотите получить щедрый урожай томатов, тогда стоит выбрать для них "правильных соседей", это повысить иммунитет растению и защитит его от вредителей.

Оказывается, самым удачным соседом в этом плане для томатов является базилик. Если он будет расти рядом, то защитит овощ от фитофторы и мучнистой россы. К тому же, рядом с этой зеленью томаты будут лучше плодоносить и порадуют вас отменным урожаем.

По словам огородников, грядки с базиликом нужно размещать на расстоянии 20 сантиметров от томатов. Тогда от такого соседства будет эффективный результат и кусты овощей не будут затенять грядки с базиликом.

Напомним, что картофель — один из самых популярных овощей, поэтому его сажают объемными участками, чтобы получит как можно больше урожая и радовать себя и домочадцев вкусными гарнирами. И несмотря на военные действия, в Украине продолжают готовиться к сезону огородных работ. В какие дни лучше всего сажать картофель?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что малина — вкусная и очень полезная ягода, которая встречается практически на каждом садовом участке. Но с чем лучше сажать растение, чтобы повысить его урожайность и защитить от различных вредителей?


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Источник: https://www.belnovosti.by/sad-i-ogorod/chto-posadit-ryadom-s-tomatami-chtoby-snyat-shchedryy-urozhay-dachnaya-hitrost
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