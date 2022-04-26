Что посадить рядом с томатами, чтобы был щедрый урожай

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Светлана Шкурупий
Начинается
май, а с ним и пора огородника. И несмотря на тяжелую ситуацию в стране,
украинцы продолжают обрабатывать землю, садить картофель и другие овощи.
Эксперты подсказали, каких соседей на грядке выбрать для томатов, чтобы
получился богатый урожай.
Посадка помидоров (фото из открытых источников)
Эксперты
подчеркивают, что практически у каждой культуры есть свои враги в качестве
вредителей и болезней, поэтому за своими растениями нужно регулярно и
качественно ухаживать. Если хотите получить щедрый урожай томатов, тогда стоит
выбрать для них "правильных соседей", это повысить иммунитет растению
и защитит его от вредителей.
Оказывается,
самым удачным соседом в этом плане для томатов является базилик. Если он будет
расти рядом, то защитит овощ от фитофторы и мучнистой россы. К тому же, рядом с
этой зеленью томаты будут лучше плодоносить и порадуют вас отменным урожаем.
По
словам огородников, грядки с базиликом нужно размещать на расстоянии 20
сантиметров от томатов. Тогда от такого соседства будет эффективный результат и
кусты овощей не будут затенять грядки с базиликом.
Напомним,
что картофель — один из самых
популярных овощей, поэтому его сажают объемными участками, чтобы получит как
можно больше урожая и радовать себя и домочадцев вкусными гарнирами. И несмотря
на военные действия, в Украине продолжают готовиться к сезону огородных работ.
В какие дни лучше всего сажать картофель?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что малина — вкусная и очень полезная
ягода, которая встречается практически на каждом садовом участке. Но с чем лучше сажать растение, чтобы повысить его урожайность и защитить от различных
вредителей?
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