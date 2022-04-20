Когда лучше сажать картофель, чтобы он порадовал богатым урожаем

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Светлана Шкурупий
Картофель
— один из самых популярных овощей, поэтому его сажают объемными участками,
чтобы получит как можно больше урожая и радовать себя и домочадцев вкусными гарнирами.
И несмотря на военные действия, в Украине продолжают готовиться к сезону
огородных работ. В какие дни лучше всего сажать картофель?
В какие дни лучше сажать картофель в 2022 году (фото из открытых источников)
Эксперты
говорят, что многое зависит от погодных условий. Если посадить овощ слишком
рано, то он замерзнет ночью из-за минусовой температуры. А вот поздно
посаженный картофель будет долго зреть и может не пережить осенние холода.
Лучше всего сажать картофель, когда температура не опускается ниже +7 градусов.
А еще, чтобы узнать, в какой день лучше всего сажать овощ и получить богатый
урожай, обратитесь к лунному календарю.
В
текущем месяце самыми благоприятными днями для такого процесса являются
21,22,26 и 27 число, а неблагоприятными: 23 и 25 апреля.
Благоприятные
дни для посадки картофеля в мае: 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29, а
неблагоприятные: 4, 10, 22 мая.
В
следующем месяце можно смело сажать овощ, ведь, как правило, температура
воздуха должна достигать уже +10…+12 градусов.
За
несколько дней до высадки рекомендуется разложить овощи на открытом
пространстве, чтобы они полежали на солнце. Обязательно также перекопайте и
распушите почву, чтобы избавиться от сорняков.
Чтобы
повысить шансы на хороший урожай, используй природные удобрения: луковую
шелуху, золу или перегной.
Напомним,
с помощью каких хитрых
способов можно получить богатый урожай картофеля.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как в два раза увеличить урожай огурцов.
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