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Когда лучше сажать картофель, чтобы он порадовал богатым урожаем

Эксперты назвали самые благоприятные и неблагоприятные дни в апреле и мае 2022 года для посадки картофеля

сегодня, 02:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Картофель — один из самых популярных овощей, поэтому его сажают объемными участками, чтобы получит как можно больше урожая и радовать себя и домочадцев вкусными гарнирами. И несмотря на военные действия, в Украине продолжают готовиться к сезону огородных работ. В какие дни лучше всего сажать картофель?

Когда лучше сажать картофель, чтобы он порадовал богатым урожаем

В какие дни лучше сажать картофель в 2022 году (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что многое зависит от погодных условий. Если посадить овощ слишком рано, то он замерзнет ночью из-за минусовой температуры. А вот поздно посаженный картофель будет долго зреть и может не пережить осенние холода. Лучше всего сажать картофель, когда температура не опускается ниже +7 градусов. А еще, чтобы узнать, в какой день лучше всего сажать овощ и получить богатый урожай, обратитесь к лунному календарю.

В текущем месяце самыми благоприятными днями для такого процесса являются 21,22,26 и 27 число, а неблагоприятными: 23 и 25 апреля.

Благоприятные дни для посадки картофеля в мае: 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29, а неблагоприятные: 4, 10, 22 мая.

В следующем месяце можно смело сажать овощ, ведь, как правило, температура воздуха должна достигать уже +10…+12 градусов.

За несколько дней до высадки рекомендуется разложить овощи на открытом пространстве, чтобы они полежали на солнце. Обязательно также перекопайте и распушите почву, чтобы избавиться от сорняков.

Чтобы повысить шансы на хороший урожай, используй природные удобрения: луковую шелуху, золу или перегной.

Напомним, с помощью каких хитрых способов можно получить богатый урожай картофеля.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как в два раза увеличить урожай огурцов.


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Источник: https://ranok.ictv.ua/ua/2022/04/19/koli-saditi-karpoplyu-u-2022-rotsi-abi-vona-poraduvala-vrozhayem-kalendar-gorodnika/
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