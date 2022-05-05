Как повысить урожай томатов в 2 раза: нужно знать три секрета

Томаты — вкусный, полезный и популярный овощ на нашем столе, поэтому его часто высаживают на огородах. Но, чтобы урожай получился хорошим, за растением необходимо своевременно ухаживать, в частности правильно "подкармливать".

Урожай томатов (фото из открытых источников)

Огородникам, которые хотят повысить урожай овоща в 2 раза, советуют придерживаться трех простых шагов, касающихся удобрений.

Первая подкормка

Эксперты говорят, что как только на растениях появятся первые 2-3 листочка, пора в первый раз вносить питательные средства. Но чистый йод использовать нельзя. Сделайте раствор. На 5-литровое ведро с водой возьмите 3-4 капли йода. Молодую рассаду надо поливать аккуратно, чтобы не оголить корни, можно использовать шприц.

Вторая подкормка

Второй раз "подкармливать" томаты следует в период цветения или появления завязей. Чтобы сделать раствор, возьмите 10 капель йода и разведите на 10 литров воды. Тщательно перемешайте и переходите к поливу. На каждый куст используйте по 1 литру жидкости. Благодаря этой простой процедуре снижается количество пустоцветов, а само растение защищено от болезней.

Третья подкормка

И третий раз томаты нужно обогатить удобрением в период плодоношения. Для этого используйте чистую воду, йод и древесную золу. Пригодится также борная кислота. В 10 литрах жидкости нужно разместить несколько килограммов золы,30 капель йода и 10 грамм борной кислоты. Оставьте смесь настаиваться 3 часа. Потом раствор нужно соединить с чистой водой в соотношении 1 к 5. После этого отправляйтесь поливать томаты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что посадить рядом с томатами, чтобы был щедрый урожай.

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