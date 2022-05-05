Как повысить урожай томатов в 2 раза: нужно знать три секрета

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Светлана Шкурупий
Томаты
— вкусный, полезный и популярный овощ на нашем столе, поэтому его часто
высаживают на огородах. Но, чтобы урожай получился хорошим, за растением необходимо
своевременно ухаживать, в частности правильно "подкармливать".
Урожай томатов (фото из открытых источников)
Огородникам,
которые хотят повысить урожай овоща в 2 раза, советуют придерживаться трех
простых шагов, касающихся удобрений.
Первая
подкормка
Эксперты
говорят, что как только на растениях появятся первые 2-3 листочка, пора в
первый раз вносить питательные средства. Но чистый йод использовать нельзя.
Сделайте раствор. На 5-литровое ведро с водой возьмите 3-4 капли йода. Молодую
рассаду надо поливать аккуратно, чтобы не оголить корни, можно использовать
шприц.
Вторая подкормка
Второй
раз "подкармливать" томаты следует в период цветения или появления
завязей. Чтобы сделать раствор, возьмите 10 капель йода и разведите на 10
литров воды. Тщательно перемешайте и переходите к поливу. На каждый куст
используйте по 1 литру жидкости. Благодаря
этой простой процедуре снижается количество пустоцветов, а само растение
защищено от болезней.
Третья подкормка
И
третий раз томаты нужно обогатить удобрением в период плодоношения. Для этого
используйте чистую воду, йод и древесную золу. Пригодится также борная кислота.
В 10 литрах жидкости нужно разместить несколько килограммов золы,30 капель йода
и 10 грамм борной кислоты. Оставьте смесь настаиваться 3 часа. Потом раствор
нужно соединить с чистой водой в соотношении 1 к 5. После этого отправляйтесь
поливать томаты.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что посадить рядом с томатами, чтобы
был щедрый урожай.
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