Последствия победобесия: каких угроз Украине ждать от агрессора – как этому противостоять

9 мая, на которое некоторые эксперты пророчили открытое объявление Россией войны Украине, всероссийскую мобилизацию, попытки легализации новых аннексий – позади. Ничего подобного не случилось. На какие новые шаги может пойти агрессор – и почему? Что Украина и цивилизованный мир могут этому противопоставить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Танки. Фото из открытых источников

Выглядело обращение Путина жалко, как и сам вчерашний "парад"

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан акцентирует, что есть ряд причин, почему не сбылись некоторые прогнозы касательно 9-майских заявлений Путина.

"Во-первых – позиция, которую заняли наши западные партнеры, ключевые мировые лидеры в поддержке Украины, в том числе наступательным вооружением. А также, что было гарантировано отмечено – президент США подпишет ленд-лиз для Украины (что и произошло именно 9 мая), – отмечает генерал. – Во-вторых – сверхмотивированные ВСУ, да еще и укрепленные новым вооружением, продолжают массово уничтожать противника. И хоть у россиян есть определенные тактические продвижения на определенных направлениях, стратегически они войну уже проиграли. И понимают это. Как и то, что нового вооружения у ВСУ будет всё больше, следовательно – больше будет потерь среди оккупантов. И это серьезно деморализует военных РФ. Настроения передаются и в общество. А россияне любят смотреть войну по телевизору, а не брать непосредственное в ней участие. В-третьих, как бы мы не характеризовали нынешний российский режим, там могут (правда, нередко, после серьезных потрясений, как в случае с провалившимся блицкригом в Украине) более-менее здраво оценивать ситуацию. В том числе в контексте реальных (а не нарисованных пропагандистами и лже-социологией) настроений в российском обществе. А настроения там таковы, что в РФ в последнее время сгорело семь военкоматов. Которые сжигают намеренно, в том числе с помощью коктейлей Молотова. Таким образом высказывается протест против мобилизации (скрытая, кстати, продолжается) и безумной войны, где массово гибнут россияне, против марша всей нации прямиком в пропасть".

Учитывая всё это, вчерашнее "парадное" обращение Путина было выдержано не в наступательной, как ранее, а в оправдательной риторике, поясняет Василий Богдан. Мол, нападение на Украину – это была необходимость, чуть ли не вынужденная мера.

"Выглядело всё это жалко, как и сам вчерашний "парад". Он продемонстрировал не только проблемы с современными видами вооружения и авиацией (которые не были представлены), но и изоляцию РФ. Ни одного лидера зарубежных государств. Даже самопровозглашенный президент Беларуси – Лукашенко – не приехал... Уже понятно, что в самой российской так называемой элите есть определенные протестные настроения, не согласие с военной "линией партии". Разные концепции касательно того, что делать дальше. И тут я согласен с оценкой президента США, который заявил вера, что создается впечатление, будто Путин не знает, как завершить эту войну", – подчеркивает генерал.

При этом он не сомневается, что эскалация будет продолжаться. В течение месяца – так точно.

"Агрессор будет продолжать нападение, особенно – циничные, безнаказанные удары ракетами по украинским городам, уничтожая объекты инфраструктуры, жилые массивы, жизни, – прогнозирует Василий Богдан. – В какой-то мере это является свидетельством того, что на фронте у россиян не получается. Стратегические задачи сорваны, тактические успехи – временны. И поддержать "моральный дух" так называемой российской нации Кремль решил ракетными ударами по мирным населенным пунктам Украины. Тем самым надеясь деморализовать наше общество, парализовать логистику, создать проблемы для ВСУ. Но, как видим, это не удается. И уже понятно, что – не удастся".

Конфликт, как минимум, продлится до поздней осени

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец рассуждает так:

"Очевидно, что Путин не объявил открытую войну Украине, потому что в таком случае эту войну необходимо было бы пытаться выиграть. На что практически нет шансов. А с так называемой "военной спецоперацией" всё куда проще. Ее можно объявить законченной в любой момент".

Отвечает на вопрос, чего ожидать от Путина в обозримом будущем, эксперт обратил внимание, что определенные намеки нам уже дали президент США Джо Байден, американская разведка.

"Так, Байден, подписавший ленд-лиз для Украины, заявил, что Путин не может прекратить войну в Украине. Не может выйти из нее. Он сам себя загнал в мышеловку. Потому Россия продолжит войну различной интенсивности. То увеличивая, то уменьшая напряженность, – прогнозирует Тарас Березовец. – К примеру, сейчас с возрастающей интенсивностью идет попытка захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах. На юге (Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская области) оккупанты также будут пытаться наступать или хотя бы удержать свои позиции. Пока у них нет ресурсов возобновить наступление на севере. Но это не значит, что они не попробуют снова атаковать Киев. Впрочем, эта вероятность – достаточно низкая".

Белорусская армия, по мнению эксперта, в эту войну втягиваться явно не собирается. Разве что, если Лукашенко устранят от власти – и руководить РБ попытается военная хунта, назначенная Путиным.

"Тогда они могут отдать приказ белорусским войскам наступать на Украину. Но всё это закончится массовым дезертирством и сдачей в плен. Так что на этом направлении особых угроз нет, хоть исключать ничего нельзя", – отмечает Тарас Березовец.

Он уверен, что нас ожидает тяжелое лето с интенсивными боями. Особенно на юге и Донбассе.

"Украина будет проводить контрнаступательные действия. При оптимистическом сценарии, вполне возможно, мы сможем выйти на админграницу с Крымом на юге и полностью ликвидировать так называемые "ЛНР" и "ДНР", вернув контроль над всем Донбассом. Это может произойти в течение лета. Мой прогноз – конфликт, как минимум, продлится до поздней осени", – говорит эксперт.

Применение Путиным ядерного оружия он считает практически невозможным. Но увеличивается риск применения химического. Также россияне будут пытаться отрезать нас от моря – соответственно, двигаться на Николаев и Одесса, предполагает Тарас Березовец.

"Если идти по аналогии, что Путин – это Гитлер нашего времени, он вполне может нанести удар по центру Киева – Кабмин, Верховная Рада, Офис президента, мэрия. Разрушить какие-то знаковые места. Включая центр Львова. Не исключаю, что Путин пойдет на эскалацию с госудрствами-союзниками НАТО. До момента, пока Швеция и Финляндия форсировано не вступили в Альянс, против них вполне вероятны провокации со стороны России. Всегда под прицелом – страны Балтии, даже не смотря на то, что они являются членами НАТО. Впрочем, НАТО уже скопило такие силы в Европе, так помогает Украине вооружением (а тут еще ленд-лиз – в помощь) и финансами, что проигрыш путинской России – просто вопрос времени и того, какой ценой (включая количество жертв) будет одержана эта победа", – резюмирует эксперт.

Путинский режим тайно и явно бросал и будет бросать на войну против Украины все имеющиеся ресурсы – как материальные, так и человеческие

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что президент Украины Владимир Зеленский в одной из своих речей справедливо отметил: "наш враг имеет слишком много ракет и мало человечности".

"Следовательно, – поясняет он, – не стоит надеяться, что рашисты добровольно прекратят войну против Украины, ведение которой, к сожалению, предусматривает и варварские обстрелы россиянами гражданских объектов и гибель мирных граждан".

Покончить с этим варварством, по мнению Валентина Гладких, можно только нанеся военное поражение русским захватчикам.

"И свежие достижения украинской дипломатии, прежде всего, подписанный вчера президентом США Джо Байденом закон о ленд-лизе, создают для этого необходимые предпосылки, – уверен эксперт. – Второй составляющей нашей победы являются экономические санкции, которые шаг за шагом вводятся против РФ и ее военно-политического руководства".

И этот процесс, акцентирует аналитик, приобретает необратимый характер, учитывая позицию мировых лидеров, которые четко артикулировали – Украина получит столько помощи, сколько будет необходимо для ее победы.

"Оптимистическим сигналом – предвестником будущей победы Украины – является активизация разговоров о послевоенном восстановлении нашей страны. В частности, создание при президенте Украины Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, – отмечает Валентин Гладких. – Учитывая всё это, никакие "символические шаги" Путина типа "объявления войны" или "тотальной мобилизации", которых безосновательно опасались отдельные эксперты, ничего не изменили бы. Путинский режим тайно и явно бросал и будет бросать на войну против Украины все имеющиеся ресурсы – как материальные, так и человеческие. И война будет продолжаться, пока оккупационные российские войска в Украине не потеряют свою боеспособность, а российское военно-политическое руководство – веру в способность военным путем достичь своих призрачных целей".

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