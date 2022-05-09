Испуганный или уставший: куда делся Путин с резкой риторикой об Украине – осознал ли он свою ошибку

Президент страны-агрессора – России – Владимир Путин во время парада на Красной площади сделал ряд заявлений касательно войны против Украины. Но так и не решился объявить нам эту войну официально. О чем говорят путинские заявления и то, в каком виде россияне проводят парады в этом году? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин лишь оправдывался за то, что уже сделал, решив не нагнетать

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин отмечает:

"Вопреки прогнозам и дискуссиям вокруг объявления войны, и мобилизации со стороны путина, он избрал другую линию поведения. По сути, отказался от дальнейшей эскалации и занимается только тем, что оправдывает уже принятые и реализованные им катастрофические решения".

Эксперт акцентирует, что даже пролет т.н. "самолета судного дня" был отменен.

"Не совсем ясно, какой была причина? Технические проблемы самого самолета (командного пункта на случай ядерной войны) или решение путина не нагнетать ситуацию. Возможно, и то, и другое", – рассуждает Дмитрий Золотухин.

Он отмечает, что и для "объявления войны", и для объявления повальной мобилизации путину требует голосование в Государственной Думе.

"Решение не просто необходимо поддержать, но поддержать единогласно. Публичное проявление отказа проголосовать (даже если депутат не пришел на работу) расценивалось бы как публичный крах путинского режима, – поясняет эксперт. – Очевидно, поэтому было принято решение не рисковать, а продолжать скрытую мобилизацию, рассылая повестки без особого шума. В итоге Путин лишь оправдывается за то, что уже сделал".

Судя по внешнему виду Путина, по его сегодняшним заявлениям, он понял, что совершил фатальную ошибку, решившись на открытое вторжение в Украину

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов подчеркивает, что Путин выглядел откровенно уставшим. Даже в какой-то мере – напуганным.

"Не было никаких резких заявлений, которые прогнозировались. Ни официального объявления войны (всё так и называют "специальной военной операцией"), ни объявлений мобилизации (опасаясь, возможно, повторения 1917 года, когда мобилизация в Российской империи привела в итоге к революции). Ничего подобного не прозвучало. Путин в основном оправдывался за открытое вторжение в Украину, длящееся третий месяц, – отмечает эксперт. – Похоже, он ощущает, что в российском обществе эта война непопулярна. И хоть об этом не принято говорить вслух, многие задумываются – чего ради все эти потери, как человеческие, так и экономические, имиджевые? И Путину пришлось занимать позицию защищающегося. Мол, у него не было иного выбора, иначе бы... И так далее".

И эта позиция, и ряд других сигналов говорят, что президент РФ ищет выход из этого конфликта, считает Николай Спиридонов.

"Похоронки всё идут, а экономика падает всё глубже. Есть ощущение, что Путин дозрел для того, чтобы прекратить боевые действия. Но тут уже решать будут, похоже, верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский и наша армия – есть ли у нас ресурсы отвоевать свои территории. И, исходя из этого, ориентироваться на перемирие, некие более глобальные соглашения или дальнейшее противостояние. Похоже, открывается окно возможностей для реального прекращения боевых действий, для переговоров на приемлемых для Украины условиях. Судя по внешнему виду Путина, по его сегодняшним заявлениям, он понял, что совершил фатальную ошибку, решившись на открытое вторжение в нашу страну. Что наделал массу бед не только Украине, но и России. И создается ощущение, что пока Путин ищет выход из этой ситуации, его окружение ищет возможность для отстранения президента РФ от власти, что, возможно, ускорит окончание войны", – отмечает эксперт.

Николай Спиридонов уверен, что рано или поздно украинская армия отвоюет временно оккупированные территории. Но если нам нужна пауза для накопления сил, вероятно, есть смысл идти на переговоры для ее получения, подчеркивает он.

Сил и возможностей у РФ воевать дальше остается всё меньше

Путинские заявления 9 мая указывают на то, что его аппетиты заметно упали. Такое мнение высказал политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

"В отличие от "февральских тезисов" Путина, когда он периодические выплескивал собственное видение истории мира, СССР, Украины, роли России, сегодня всё превратилось в вялое пояснение необходимости вторжения в нашу страну. Мол, это предотвращение действий НАТО касательно его гипотетического расширения и вероятных агрессивных действий против РФ. Учитывая, что российское общество не восприняло такой предыдущий "аргумент" т.н. "военной спецоперации" как "денацификация" (термин, пояснить который в Кремле так и не смогли), что имеются военные, мягко говоря, не успехи, Путин вынужден искать некие очень простые, банальные, привычные для российской пропаганды и обывателя причины того, почему в Украине пачками гибнут российские солдаты", – поясняет политолог.

Он акцентирует, что от Путина ожидалась куда более радикальная риторика. В стиле той, с которой он делал заявления о начале "спецоперации" в Украине. Но сейчас будто испарилось большинство предыдущих тезисов. И это говорит о том, что сил и возможностей у РФ воевать дальше остается всё меньше, делает вывод Максим Джигун.

"Отсутствие той же авиации и довольно слабый набор военной техники, который "парадил" в Москве и других российских городах, также указывает на то, что против нас Кремль бросил всё, что мог. И многое из этого "всего" уже "утилизировано" украинцами", – подчеркивает эксперт.

По его словам, тезис Путина о том, что задание России – не допустить расширения НАТО впритык к российским границам – и вовсе выглядит нелепым.

"Финляндия и Швеция, доселе нейтральные, с высокой вероятностью уже летом станут новыми членами Альянса. Именно из-за российской агрессии против Украины, – напоминает Максим Джигун. – Увеличив границы стран НАТО с РФ (Финляндия – сухопутную, Швеция – морскую). В итоге все российские ультиматумы и неоправданная агрессия ударили по самой же России. Государства-члены НАТО увеличивают войска на границах с РФ и Беларусью, резко выросли военные формирования в Восточной Европе. В скором времени у границ с РФ появятся еще две страны Альянса. Украина вместо "демилитаризации" получает современное вооружение от западных партнеров. Россия же получает санкции, расторжение всех предыдущих контрактов, исход иностранных компаний, уничтожение имиджа относительно вменяемого государства на долгие годы. Всё это в обозримом будущем приведет к краху путинского режима".

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