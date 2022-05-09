Война в Украине: в чем важность Крыма для вторжения РФ – есть ли смысл в ударе по Крымскому мосту

Утром 9 мая российские оккупанты ударили по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Об этом информирует ОК "Юг". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как используется Россией крымский фактор в войне против Украины.

Крым. Фото из открытых источников

Оккупация Крыма готовилась для того, чтобы начать дальнейшее наступление на Украину

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко поясняет:

"Эта война доказала, что не может быть двух стратегий: отдельной деоккупации – Крыма и отдельной – Донбасса. Хоть подобные разговоры были популярны еще полгода назад и даже продвигалось, в частности, главой украинского МИД Кулебой. Тогда как я и ряд других экспертов постоянно поясняли: война – одна, агрессор – один, значит и стратегия деоккупации должна быть тоже одна. И полномасштабное вторжение РФ подтвердило нашу правоту".

Что касается возможного подрыва Крымского моста (тема в последнее время активно обсуждается), то Павел Жовниренко думает, что определенная логика в этом есть.

"Крымский мост с самого начала строился как средство для обеспечения дальнейшей российской агрессии против Украины, – отмечает он. – Но я бы поступил гуманно со стороны Украины. Предупредил в соответствующий момент, что у тех, кто въехал в Крым незаконно, незаконно же приобрел там недвижимость, кто там служит – есть неделя на то, чтобы покинуть эту украинскую территорию. А через неделю Крымский мост может "саморазрушиться", так сказать".

Что касается всех, кто приехал в Крым после 20.02.14, кто приобрел там недвижимость, эксперт напоминает – в соответствии с законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях", любые документы, выданные оккупационными администрациями (кроме свидетельств о рождении и смерти) являются недействительными. Легализованы те или иные сделки между теми же крымчанами, которые жили на данных территориях до незаконной их аннексии Россией, могут быть лишь в соответствии с украинским законодательством.

Ну, а "пришельцам" – приготовиться. Для них лучший вариант "чемодан-вокзал-россия", уверен Павел Жовниренко.

Даже, если завтра Крымский мост будет полностью разрушен, это не остановит наступление армии рф из Крыма

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак считает Крым большой кладовой рф в войне с Украиной.

"За восемь последних лет Крым стал местом сосредоточения огромного количества всякого рода военной техники, авиации, флота, а также боеприпасов. В войне с Украиной Крым играет ключевую роль в снабжении российской воинской группировки, которая пытается, наступать в направлении Запорожья, Херсона и Николаева", – поясняет Иван Ступак.

Крымский мост, по его словам, это тот самый случай, когда важность объекта искусственно и чрезмерно завышена.

"Надо понимать, что даже если завтра Крымский мост будет полностью разрушен, это не остановит наступление армии рф из Крыма. Там созданы достаточные количества запасов для ведения длительных боевых действий. Кроме того, никто не отменял снабжение Крыма по морю с материковой части рф, – отмечает Иван Ступак. – В то же время, у снабжения российских войск, находящихся на юге Украины, есть свои слабые места, о которых, думаю, командование украинской армии знает. Это касается Крымского перешейка, Северо-Крымского канала, Антоновского моста и ряда других мелких, но не менее важных мостов".

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