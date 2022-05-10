В Пентагоне рассказали о подготовке России еще одной аннексии в Украине

Официальный Вашингтон выражает свое беспокойство относительно того, что Россия может аннексировать Донецку и Луганскую области. Москва может оперативно провести фейковый "референдум", выдав его за демократический процесс. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

Спикер Госдепа отметил, высшее российское руководство пытается приложить все усилия, чтобы легитимизировать оккупацию и захват суверенных украинских территорий.

По словам Неда Прайса, США хорошо известен метод, который Москва уже использовала и продолжает использовать в украинском Крыму и на востоке. Для того, чтобы хоть как-то объяснить вторжение российских войск в Украину Кремль пытался провести фиктивные выборы. По такому сценарию Россия намерена действовать и теперь, захватывая новые территории Украины.

Отметим, ранее уже появлялась информация от разведки ВСУ о том, что Россия намерена провести фейковый референдум в оккупированной Херсонской области, тем самым объявив о создании еще одного квазиобразования в Украине "ХНР". Но позже марионеточные власти оккупантов от этой идеи якобы отказались.

Также разведка США сообщала, что ранее в Москве планировали на середу мая провести на Донбассе фейковый "референдум" о присоединении к РФ, но из-за затянувшихся боевых действий планы пришлось корректировать и откладывать.

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