Кто ответит за Херсон: на Банковой намекнули, чем уже занимаются правоохранители

Вопрос, почему так быстро российским оккупантам удалось оккупировать Херсонскую область и, в частности, без проблем взять под контроль сам Херсон, с каждым днем становится все острее. И правоохранителям придется провести большую работу, чтобы разобраться в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью известному юристу Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Херсон. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что во время активного наступления россиян просто "проспали" оборону региона. Кто, почему и при каких обстоятельствах – в этом всем еще предстоит разобраться, в частности, с привлечением правоохранительных органов.

Арестович добавил, обязательно нужно будет разобраться и дать ответ – где виной послужила некомпетентность, а, где и предательство.

По мнению Алексея Арестовича, обязательно всему должна быть дана оценка и сделаны выводы.

Отметим, большая часть Херсонской области, как и сам областной центр был оккупирован одним из первых во время масштабного вторжения россии. После оккупации россияне периодически делают заявления о будущем Херсона, намекая, что обратно в Украину регион они не намерены возвращать. Было время, что российские спикеры активно продвигали вопрос о "референдуме" в области, вели разговоры о создании "ХНР", но пока дальше слов ничего не продвинулось. Враг назначил на руководящие органы в Херсонской области свою марионеточную власть и пытается контролировать ситуацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия экстренно перебросила в Белгородскую область до 19 БТГ: в Генштабе ВСУ рассказали, какова их задача.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!