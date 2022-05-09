Россия экстренно перебросила в Белгородскую область до 19 БТГ: какова их задача

Россияне обеспокоены тем, что украинские войска не только держат оборону, но и по некоторым направлениям пытаются контрнаступать. Именно поэтому, чтобы сдержать наступление ВСУ, враг стянул к пограничной с Украиной Белгородской области 19 батальонных тактических групп. Россия оперативно пытается доукомплектовать эти подразделения. Которые понесли серьезные потери во время боев, чтобы снова перебросить их в Украину, не позволяя украинским защитникам продвинуться ближе к границе. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Танки. Фото из открытых источников

В сводке отмечается, что наибольшую активность враг проявляет по двум направлениям – Донецкому и Слобожанскому.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск. сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.



Противник нарастил огневое влияние и пытается прорвать оборону украинских защитников. Оккупанты готовятся к наступлению в направлении Северская, Славянская, Лисичанская и Авдеевки.

На Южнобужском направлении Россия решила сделать основной акцент на обстрелах позиций ВСУ, активных наступательных действий враг не проводил.

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы.



На территории временно оккупированной АР Крым враг осуществлял активную подготовку для проведения торжественных парадов.

Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова не изменилась. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы русских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полна".

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