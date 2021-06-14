Последние дни июня подарят украинцам дополнительные выходные

На этой и на следующей неделе украинцев ждут длительные выходные — суббота, воскресенье и понедельник. Дополнительный выходной в понедельник, 21 июня, установлен в связи с празднованием Троицы, а понедельник, 28 июня, — официальный государственный праздник — День Конституции Украины.



Семейный отдых. Фото из открытых источников

Один из главных праздников православных христиан — Троица — ежегодно отмечается на 50-й день после Пасхи. В этом году — в воскресенье, 20 июня. Второй год подряд украинцы будут праздновать Троицу в условиях пандемии коронавируса.

Традиционно христиане тщательно готовятся к празднованию Троицы — убирают жилье, в храмах освящают букеты ароматных трав, а праздник отмечают в кругу семьи дома или на природе. Троице предшествует родительская суббота. В этот день посещают кладбища и поминают умерших родственников.

Кроме того, на 20 июня в Украине приходится еще один праздник — День медицинского работника. В этот день медики всех специализаций принимают поздравления со своим профессиональным праздником.

Сокращенные рабочие дни ждут украинцев и с 22 по 25 июня, выходные — 26, 27 и 28 июня. 25-летие Дня Конституции Украины в этом году будут праздновать в понедельник, 28 июня. В Украине также активно готовятся к празднованию 30-летия Дня Независимости. Президент Владимир Зеленский обещал трехдневное празднование этого юбилейного события — с 22 по 24 августа.

На 22 августа запланировано награждение в рамках премии "Национальная легенда" и еще несколько мероприятий на 23 августа — в День государственного флага Украины. Кроме того, 23 августа начнется первый саммит по деоккупации Крымского полуострова — "Крымская платформа", к участию в котором приглашены ряд мировых лидеров, в частности — США и Евросоюза.

Напомним, июль не богат праздниками для украинцев и трехдневных выходных во втором месяце лета ждать не стоит. В июле в Украине будут стандартные восемь дней отдыха.

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