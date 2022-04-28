После встречи с Путиным генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

Война в Украине не прекратится, пока российское руководство не примет решение о прекращении войны. Такое мнение озвучил генсек ООН Антониу Гутерриш после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его заявление в интервью каналу "CNN".

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

Антониу Гутерриш признал, что расчет на то, что встречами и разговорами можно остановить войну в Украине – неправильный. Об окончании войны можно будет говорить только тогда, когда прекратятся обстрелы и наступит мир, что невозможно без решения высшего руководства России. Только от Москвы сегодня зависит, когда закончится война в Украине. После того, как прекратятся обстрелы можно говорить о заключении какого-то политического соглашения.

Говоря о переговорах с российским президентом генсек ООН отметил, что такие переговоры не приведут к окончанию войны, как бы кто на это не надеялся.

Отметим, во время разговора с Антониу Гутерришем Путин сделал акцент на двух темах – заявил, что российская армия не причастна к зверствам в Буче, а также то, что бои в Мариуполе закончены.

Читайте на портале "Комментарии" — оккупанты передумали проводить "референдум" в Херсонской области. Один из ставленников Москвы в оккупированном Херсоне уверяет, что ему о подготовке "референдума" ничего не известно.

Также издание "Комментарии" сообщало – поздно вечером в Херсоне прогремела серия взрывов – прекратилась трансляция российских телеканалов. Российские пропагандисты поспешили заявить, что взрывы произошли после обстрела Херсона украинской армией.





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