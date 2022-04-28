logo

BTC/USD

39613.51

ETH/USD

2933.99

LTC/USD

101.31

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события После встречи с Путиным генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

После встречи с Путиным генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

Антониу Гутерриш считает, что переговоры с Путиным пока что бессмысленны

сегодня, 11:36
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Война в Украине не прекратится, пока российское руководство не примет решение о прекращении войны. Такое мнение озвучил генсек ООН Антониу Гутерриш после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его заявление в интервью каналу "CNN".

После встречи с Путиным генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

Антониу Гутерриш признал, что расчет на то, что встречами и разговорами можно остановить войну в Украине – неправильный. Об окончании войны можно будет говорить только тогда, когда прекратятся обстрелы и наступит мир, что невозможно без решения высшего руководства России. Только от Москвы сегодня зависит, когда закончится война в Украине. После того, как прекратятся обстрелы можно говорить о заключении какого-то политического соглашения. 

Говоря о переговорах с российским президентом генсек ООН отметил, что такие переговоры не приведут к окончанию войны, как бы кто на это не надеялся.

Отметим, во время разговора с Антониу Гутерришем Путин сделал акцент на двух темах – заявил, что российская армия не причастна к зверствам в Буче, а также то, что бои в Мариуполе закончены.

Читайте на портале "Комментарии" — оккупанты передумали проводить "референдум" в Херсонской области. Один из ставленников Москвы в оккупированном Херсоне уверяет, что ему о подготовке "референдума" ничего не известно.

Также издание "Комментарии" сообщало – поздно вечером в Херсоне прогремела серия взрывов – прекратилась трансляция российских телеканалов. Российские пропагандисты поспешили заявить, что взрывы произошли после обстрела Херсона украинской армией.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-28-22/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!