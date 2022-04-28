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Оккупанты передумали проводить «референдум» в Херсонской области

Ставленник Кремля заявил, что никаких референдумов в Херсонской области не планируется

сегодня, 10:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты уже якобы не занимаются подготовкой к так называемому "референдуму" по созданию "Херсонской народной республики". Но при этом исключают возвращение оккупированной территории обратно под контроль украинскому правительству. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный Кремлем на должность зампреда Херсонской области. Слова Стремоусова цитирует российское издание "РИА Новости".

Оккупанты передумали проводить «референдум» в Херсонской области

Херсон. Фото: из открытых источников

Кирилл Стремоусов отметил, что никто пока не планирует проводить какие-то референдумы. Новая, назначенная оккупантами власть намерена сосредоточиться на том, чтобы заняться экономическим развитием области.

Отметим, ранее появилась информация от Генштаба ВСУ о том, что российские захватчики заблокировали выезд с Херсона, фактически взяв местных жителей в заложники. Москва очень спешит провести фейковый "референдум" в оккупированном Херсоне, потому уже дала команду начать печать бюллетени.

В свою очередь в МИД России сделали вид, что ничего не знают о подготовке так называемого "референдума" во временно оккупированном Херсоне. 

Читайте на портале "Комментарии" — поздно вечером в Херсоне прогремела серия взрывов. Местные жители навали писать в соцсети о том, что после взрывов начался пожар вблизи телевышки. Российские пропагандисты тут же заявили, что взрывы произошли после того, как украинская армия попала направила на Херсон ракеты "Точки-У".

Также издание "Комментарии" сообщило - в британской разведке рассказали, сколько еще у РФ кораблей, способных наносить удары по Украине.



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Источник: https://t.me/rian_ru
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