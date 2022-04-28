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В британской разведке рассказали, сколько еще у РФ кораблей, способных наносить удары по Украине

Россия не перестаёт делать ставку на обстрел Украины с моря

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Черноморский флот РФ действительно понес потери, после потопления крейсера "Москва" и потери десантного корабля "Саратов", но тем не менее, он сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в официальной сводке британской разведки.

В британской разведке рассказали, сколько еще у РФ кораблей, способных наносить удары по Украине

Российские корабли. Фото: из открытых источников

В Великобритании отмечают, что Кремль сконцентрировал в Черноморской оперативной зоне до 20 кораблей, а также подлодки. 

При этом в Лондоне отмечают важность решения Турции о закрытии прохода всех военных кораблей через пролив Босфор. В связи с этим Россия не имеет возможности провести замену утраченному крейсеру "Москва".      

В сообщении британской разведки говорится, что потеря "Москвы" и "Саратова" имела большое значения для Черноморского флота РФ, но Россия все еще способна создать немало проблем Украине, решившись на обстрелы украинского побережья.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин продолжает проводить кадровые ротации приближенных к себе людей. Так после того, как начались проблемы у Суркова, в Кремле решили отстранить от дел Козака, который последнее время курировал вопрос оккупированной части Донбасса. Теперь на его место назначен еще один близкий соратник российского президента Кириенко. Что значит смена куратора "ЛДНР" эксперты рассказали в эксклюзиве нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало — генерал СБУ рассказал о встрече президента Зеленского, после которой произойдет перелом в войне и Украина сможет не только обороняться, но и контрнаступать.


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