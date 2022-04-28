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Генерал СБУ рассказал о встрече Зеленского, после которой произойдет перелом в войне

Эксперт рассказал, какое вооружение передали Украине союзники

сегодня, 08:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Оперативные поставки современного вооружения, которое есть у передовых армий стран НАТО, может стать переломным моментом в войне России против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун, пишет сайт "Сегодня".

Генерал СБУ рассказал о встрече Зеленского, после которой произойдет перелом в войне

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Генерал СБУ считает очень важным визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина. Он важный не только тем, что обсуждалось во время переговоров, но и тем, что может последовать после самой встречи. 

Приоткрывая небольшие подробности Виктор Ягун отметил, что на следующей неделе должны быть подписаны все документы, пройдены все бюрократические процедуры и начнет полноценно функционировать ленд-лиз.

Генерал объяснил, ленд-лиз будет предусматривать, что некоторые страны сами выделят финансирование на покупку нового оружия для Украины. Именно этот вопрос предметно обсуждали высокопоставленные чиновники США и президент Владимир Зеленский.

Ягун считает, что Украина теперь сумеет сделать то, что раньше не могла – закрыть небо сама, без помощи других стран. Киев может получить современные системы ПВО и авиацию. На встрече точно обсуждалось, чтобы эти системы ПВО были стационарными и максимально мощными, чтобы они могли закрыть самые крупные города и критические объекты инфраструктуры, атомные электростанции. Таким образом удастся избежать разрушений, которые могут вызвать экологическую катастрофу и прочие катаклизмы.

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Источник: https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/general-yagun-drony-ubiycy-izmenyat-hod-voyny-1617458.html
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