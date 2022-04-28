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В Херсоне прогремели взрывы – в городе перестало работать российское ТВ

После взрывов пожар вспыхнул сразу в нескольких местах

сегодня, 07:45 comments2144
Автор:

Кравцев Сергей
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Поздним вечером во временно оккупированном Херсоне были слышны взрывы, которые привели к тому, что вспыхнул пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Украинская правда".

В Херсоне прогремели взрывы – в городе перестало работать российское ТВ

Телевышка в Херсоне. Фото: из открытых источников

При этом сами горожане отмечают, что была серия взрывов, которые сложно было подсчитать. Пока не удалось на официальном уровне выяснить, где именно начался пожар, но по информации самих горожан, хлопки были слышны недалеко от телецентра.

Комментировать ситуацию активно включились российские пропагандисты. Так прокремлевское информационное агентство "РИА Новости" заявило, что пожар вспыхнул после того, как украинская армия выпустила по Херсону три ракеты "Точки-У". Информацию о взрыве возле телецентра подтвердили и сами пропагандисты. После этого в Херсоне перестало функционировать телевиденье, которое принимало российский сигнал. Сразу после оккупации города россияне поспешили отключить украинские телеканалы и подключить сигнал к российской телесети.

Стоит напомнить, что 26 апреля российские захватчики вместе с колаборантами решили полностью взять власть в свои руки. Они назначили своего главу администрации и мэра. Так называемым "председателем" Херсонской ОГА стал Владимир Сальдо, а "председателем" Херсонской городской администрации Александр Кобец.

Читайте на портале "Комментарии" — в сети показали, на что способны британские ракеты, которые совсем скоро получит Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент РФ Путин вновь попытался оправдаться за развязанную полномасштабную войну против Украины, уверяет, что лучше пусть боевые действия идут на территории Кремля и по сценарию Кремля, недели они могли бы начаться на территории России и по чужим сценариям.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/27/7342551/
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