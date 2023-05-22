logo

BTC/USD

26743.43

ETH/USD

1811.03

LTC/USD

90.85

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события После саммита G7 президент Бразилии обиделся на Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

После саммита G7 президент Бразилии обиделся на Зеленского

Президент Бразилии обиделся на Зеленского и Байдена и не понимает, почему с ним не хотят встречаться

сегодня, 13:04
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разочарован тем, что он так и не смог провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Большой семерки" в Японии. В том, что диалог так и не состоялась, бразильский лидер обвинил украинскую сторону. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет бразильское издание "g1.globo.com".

После саммита G7 президент Бразилии обиделся на Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников

"Мы ждали [украинскую делегацию на запланированную встречу] и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, украинцы так и не появились. У них определенно была другая встреча, и они не смогли прийти", – отметил Лула.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он отметил, что не видит большой проблемы в том, что он так и не смог напрямую переговорить с президентом Украины, хоть и испытает некоторое разочарование относительно этого. Лула отметил, что слушал выступление Зеленского на саммите, а украинский лидер слышал его выступление, в котором тоже довольно много было сказано о войне в Украине.

Издание обращает внимание, что Бразилия предлагала несколько временных интервалов, но украинская делегация не смогла вписать встречу в расписание Зеленского. Примечательно, что президент США Джо Байден тоже не смог найти время для бразильского президента в ходе саммита G7.

Отметим, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ перебросила спецназ на границу с Украиной: каких провокаций ожидать.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/05/21/lula-diz-que-nao-se-reuniu-com-zelesnky-porque-presidente-ucraniano-atrasou-e-nao-apareceu-para-encontro.ghtml
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!