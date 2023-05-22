После саммита G7 президент Бразилии обиделся на Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разочарован тем, что он так и не смог провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Большой семерки" в Японии. В том, что диалог так и не состоялась, бразильский лидер обвинил украинскую сторону. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет бразильское издание "g1.globo.com".

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников

"Мы ждали [украинскую делегацию на запланированную встречу] и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, украинцы так и не появились. У них определенно была другая встреча, и они не смогли прийти", – отметил Лула.

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Он отметил, что не видит большой проблемы в том, что он так и не смог напрямую переговорить с президентом Украины, хоть и испытает некоторое разочарование относительно этого. Лула отметил, что слушал выступление Зеленского на саммите, а украинский лидер слышал его выступление, в котором тоже довольно много было сказано о войне в Украине.

Издание обращает внимание, что Бразилия предлагала несколько временных интервалов, но украинская делегация не смогла вписать встречу в расписание Зеленского. Примечательно, что президент США Джо Байден тоже не смог найти время для бразильского президента в ходе саммита G7.

Отметим, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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