После ночной атаки по Украине в США рассказали, насколько Путин "заинтересован" в мире

Ночная российская атака россиян против мирных жителей Украины ясно показывает, насколько президент России Владимир Путин "заинтересован" в мире или прекращении войны, которую он сам и развязал. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление в Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

В посольстве США высказались о ночной атаке дронов на Украину. Фото Офиса генпрокурора

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью совершенно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", — написала Бринк.

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Отметим, ночью 22 марта армия РФ ударила по украинским городам беспилотниками — всего запустили 21 дрон. Украинские военные сбили 16 российских БПЛА. При этом в Киевской области в результате ночной атаки дронов повреждены общежития и лицей в городе Ржищев. Известно о трех погибших, также под завалами могут быть люди. Об этом сообщили в ГСЧС и Офисе генпрокурора.

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