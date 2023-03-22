«Укроборонпром» переформатировали в АО «Украинская оборонная промышленность»: что это даст

Правительство начинает превращение государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Как уверяет премьер Денис Шмыгаль, это не просто смена вывески, а реформа, которая готовилась долгое время еще до начала полномасштабного вторжения России. По его словам, Украина стремится построить один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире. Как оцениваете данное решение? Каковые перспективы и риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Укроборонпром. Фото: из открытых источников

В превращении "Укроборонпрома" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" есть, как плюсы, так и минусы

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин считает, что данное решение – скорее полезное. В нем, по словам эксперта, есть как плюсы, так и минусы.

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"С одной стороны – госпредприятие за счет жесткой вертикали управления является более эффективным в принятии быстрых решений. С другой – оно менее эффективно с точки зрения повышения эффективности деятельности компании. Построение системы корпоративного управления дает условия для привлечения в компанию инвестиций, формирование партнерства, создание предсказуемой модели развития компании, сектора на долгие годы. Потому что следующим шагом будет разработка и утверждение стратегии", – поясняет Анатолий Амелин.

К тому же, продолжает он, система корпоративного управления предусматривает формирование и назначение наблюдательного совета.

"По опыту других госкомпаний, мы видим, что большая часть членов набсовета – это независимые директора. Как правило, иностранцы. Если украинцы – то с высоким авторитетом, репутацией. Это позволяет повышать доверие к организации, привлекать инвестиции, формировать эффективные, взаимовыгодные партнерства. Чтобы стать крупнейшим оборонным кластером, например, Европы, нам необходимы технологии, партнерства, заказчики. Госкомпания таких возможностей не дает, в отличие от акционерного общества", – отмечает эксперт.

Минусом системы корпоративного управления Анатолий Амелин считает то, что она включает в себя механизмы сдержек и противовесов. Соответственно, развитие, скорее всего, не будет интенсивным, но оно будет взвешенным. И всё же, хоть это не самый быстрый, но правильный путь, уверен эксперт.

Вместо того, чтобы менять вывески, следует кардинально сменить отношение к формированию рынка производства всего того, что необходимо ВСУ

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Отраден сам факт признания, что "Укроборонпром" – это неэффективное образование, не способное выполнять те задачи, которые стоят перед ВПК, особенно в условиях войны. Вопрос в том, почему данное осознание пришло так поздно? Второй момент. Если мы понимаем, что чиновники вместе с теми, кто управляет "Укроборонпром" – это плохая комбинация, то почему реинкарнация данной структуры в АО "Украинская оборонная промышленность" в рамках госсобственности должна дать позитивный эффект? Те же начальники, та же система управления… Корень зла – порочная госсобственность. Это порождает и конфликт интересов, и неконструктивный подход к производству оружия и боеприпасов".

По словам эксперта, вместо того, чтобы менять вывески, следует кардинально сменить отношение к формированию рынка производства всего того, что необходимо ВСУ. Использовав, к примеру, модель приватизации, фрагментации, разделения "Укроборонпрома". С вычленением оттуда отдельных предприятий и продажей их частным инвесторам. Либо украинским, либо нашим партнерам в борьбе против нацистской России.

"Неспособность выходить за рамки колеи госсобственности предопределяет поражение данной модели реструктуризации ВПК", – констатирует Ярослав Романчук.

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