После авиаудара по Черниговщине есть погибшие и раненые

Россия не оставляет в покое приграничные области Украины. После того, как ВСУ выбили оккупантов из Черниговской и Сумской областей враг не перестает держать приграничье в постоянном напряжении, практически ежедневно нанося удары. Так после ночных авиаударов по Новгород-Северскому Черниговской области, не обошлось без погибших и раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Обстрел. Фото Вячеслава Чауса

Глава Черниговщины отметил, что по объектам критической инфраструктуры было нанесено сразу несколько авиаударов. Видимо, опасными объектами для своей безопасности в России посчитали украинские школы и поэтом именно по ним был нанесен удар. Повреждение получили и другие объекты инфраструктуры, частные дома.

Вячеслав Чаус также коротко сообщил, что в результате авиаудара оккупантов не удалось избежать жертв среди мирного населения. Сколько погибших и травмированных губернатор Черниговской области не сообщил, лишь отметив, что на месте работают спасатели, выясняя все последствия атаки.

Читайте на портале "Комментарии" — в Минобороны сообщили, что украинским защитникам уже нужно продержаться от нескольких недель до нескольких месяцев, пока в Украине прибудет необходимое количество современного вооружения, с которым ВСУ смогут не только эффективно обороняться, но и наступать сразу по нескольким направлениям.

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