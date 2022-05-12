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После авиаудара по Черниговщине есть погибшие и раненые

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики

сегодня, 08:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия не оставляет в покое приграничные области Украины. После того, как ВСУ выбили оккупантов из Черниговской и Сумской областей враг не перестает держать приграничье в постоянном напряжении, практически ежедневно нанося удары. Так после ночных авиаударов по Новгород-Северскому Черниговской области, не обошлось без погибших и раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

После авиаудара по Черниговщине есть погибшие и раненые

Обстрел. Фото Вячеслава Чауса

Глава Черниговщины отметил, что по объектам критической инфраструктуры было нанесено сразу несколько авиаударов. Видимо, опасными объектами для своей безопасности в России посчитали украинские школы и поэтом именно по ним был нанесен удар. Повреждение получили и другие объекты инфраструктуры, частные дома.

Вячеслав Чаус также коротко сообщил, что в результате авиаудара оккупантов не удалось избежать жертв среди мирного населения. Сколько погибших и травмированных губернатор Черниговской области не сообщил, лишь отметив, что на месте работают спасатели, выясняя все последствия атаки.

Читайте на портале "Комментарии" — в Минобороны сообщили, что украинским защитникам уже нужно продержаться от нескольких недель до нескольких месяцев, пока в Украине прибудет необходимое количество современного вооружения, с которым ВСУ смогут не только эффективно обороняться, но и наступать сразу по нескольким направлениям.

Также издание "Комментарии" сообщало — ВСУ остановили массированное наступление российских войск. Россия переходит от  наступления к обороне.


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Источник: https://t.me/chernigivskaODA/1738
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