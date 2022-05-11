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В Минобороны назвали сроки, когда ВСУ могут перейти от обороны к наступлению

Украину ожидают несколько очень сложных недель или даже месяцев

сегодня, 17:25
Автор:

Кравцев Сергей
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ВСУ нужно продержаться несколько недель, а, возможно, и несколько месяцев, пока основная часть современного вооружения от западных союзников не прибудет в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом замминистра обороны Анна Маляр заявила во время брифинга.

В Минобороны назвали сроки, когда ВСУ могут перейти от обороны к наступлению

Танки. Фото из открытых источников

Анна Маляр отметила, что Украина входит в новую фазу войны в связи с кардинальным изменением отношения к российской агрессии и обороне украинского государства. 

По словам замминистра обороны, Россия усиливает эскалацию, наносит мощнейшие ракетные удары по мирным городам Украины, но, тем не менее, Россия сама загоняет себя же в ту ситуацию, когда она не сможет одержать "победу в войне ресурсов".

При этом Маляр подчеркнула, пока Украина получит вооружение в необходимом количество, чтобы иметь преимущество на поле боя, пройдет определенный промежуток времени и здесь важно украинским защитникам выстоять, не дать оккупантам прорвать оборону. Именно поэтому ВСУ нужно будет выстоять как минимум несколько недель, а, возможно, и даже месяцев.

Читайте на портале "Комментарии" — замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что украинским защитникам удалось остановить полномасштабное наступление российских войск по нескольким направлениям. Теперь оккупантам приходится переходить в оборону, чтобы удержаться на ранее занятых позициях. В частности, такая ситуация вокруг Харькова, на Изюмском, Херсонском, Мелитопольском направлениях. 

Также издание "Комментарии" сообщало — ВСУ разбили позиции российских оккупантов под Изюмом.


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