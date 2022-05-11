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ВСУ остановили широкомасштабное наступление – РФ переходит к обороне

В районах Харькова и Изюма, а также на Херсонском и Мелитопольском направлениях враг перешел к обороне

сегодня, 16:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники сумели остановить широкомасштабное наступление российской армии сразу по нескольким ключевым направлениям. ВСУ сдерживают атаки противника. А россияне тем временем переходят к обороне, окапываясь на тех позициях, которые удалось занять ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

ВСУ остановили широкомасштабное наступление – РФ переходит к обороне

Российские войска. Фото: из открытых источников

В генштабе отмечают, на некоторым направлениях силы страны-агрессора по количеству военных и техники в 10 раз преобладали над силами ВСУ. Тем не менее украинским военным удалось остановить полномасштабное наступление российской армии. Сейчас ВСУ с другими силами обороны сдерживают попытки оккупантов пытаться продвигаться.

Алексей Громов отметил, успех ВСУ стал возможным благодаря тому, что был проведен весь комплекс мер, которые позволил не дать России начать масштабное наступление с востока. Свою роль также сыграло ведение активной маневренной обороны. 

Одно из главных направлений, где ваг потерпел неудачу – это Харьковское и Изюмское. Российским войскам не удалось окружить Харьков. Также враг потерпел неудачу на Изюмском направлении. В итоге от Харькова противник начал отступать, обороняясь, а с Изюмского направления перебрасывать войска на Луганское направление.

Громов отметил, что есть позитивные моменты на Херсонском и Мелитопольском направлениях, где враг от наступления перешел к обороне.

Что касается новых угроз, то враг будет пытаться оккупировать территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей. Также в планах Кремля проложить сухопутный коридор в непризнанному Приднестровью.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ разбили позиции оккупантов под Изюмом.




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