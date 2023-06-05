Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине едет в Киев: названа дата

Как передает портал "Комментарии", посол Папы Римского Франциска по вопросам мира в Украине кардинал Маттео Зуппи 5-6 июня посетит Киев с визитом.

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"Ссылаясь на предыдущие сообщения Святого престола, сообщаем, что 5-6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Зуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции, совершит визит в Киев как посланник Святейшего Отца Франциска", – говорится в сообщении Святого престола.

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Подчеркивается, главная цель этого визита – внимательно выслушать украинскую власть о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты человечности, которые помогут ослабить напряженность.

Отметим, ранее стало известно, что Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Зуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине. по всей видимости, это та миссия, о которой Папа говорил во время своей поездки в Венгрию в апреле, но деталей этой мисси Ватикан не раскрывает.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



