Популярный украинский курорт Славское переименовали: какое новое название

Поселок городского типа Славское, расположенный во Львовской области, изменил свое название. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в его соцсетях.

Поселок Славское переименовали. Фото из открытых источников

29 июня Верховная рада утвердила переименование поселка Славское. За соответствующее решение проголосовал 251 депутат. Теперь населенный пункт получил название Славсько. На переименование отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Почему Славсько, а не Славское? Потому что Славсько было испокон веков! Сегодня депутаты Верховной Рады Украины вернули поселку историческое название!", — пишет Максим Козицкий.

Несколько ранее директор Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины Игорь Соляр указывал, что община поселка выступает за переименование, ведь считает, что Славское, это навязанное советской властью название населенного пункта.

Напомним, что инициатива о переименовании появилась еще в 2020 году, тогда на поселковый совет проголосовала за переименование населенного пункта из Славского в Славское.

Поселок особенно популярен среди украинских туристов, которых привлеку горнолыжный курорт и природные виды. Основными лыжными трассами являются гора Тростян высотой 1235 м и гора Погар 857 м.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове был установлен гигантский памятник, который держит Оперный театр.

Также "Комментарии" писали, что Пушилин подписал "указ" о переименовании Донецка, а Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендует рассмотреть переименование города Запорожья.