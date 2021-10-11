Пользователи жалуются на высокую комиссию в "Дії": сколько платят украинцы

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Лиля Воробьева
За уплату ЕСВ в приложении "Дия" берут высокую комиссию. В сети пользователи приложения начинают жаловаться на высокую комиссию, которую берет компания "Единый Простор" за свои услуги. Об этом в Facebook написал Клим Братковский.
Пользователи жалуются на высокую комиссию в "Дії" (фото из открытых источников)
Мужчина воспользовался услугой в приложении "Дия". За уплату ЕСВ в сумме 3960 грн заплатил 59.40 комиссии.
Напомним, что "Комментарии" информировали о то что ждет хакера, что сломает "Дию" . Министерство цифровой трансформации объявило о старте нового этапа безопасности тестирования приложения "Дия". По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в июне 2021 для всех хакеров мира стартовал период "багбаунти" для взлома приложения "Дия". Это означает, что каждый, кто сможет выявить критические неполадки в функционировании приложения, которые могут угрожать персональным данным пользователей, получит денежное вознаграждение. В этом году оно будет составлять миллион гривен. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник уточнил, что для "багбаунти" создается специальная копия приложения, в которой нет настоящих данных граждан.
Ранее "Комментарии" информировали о том, что "Дия" обновляется . В "Дию" обещают добавить множество новых функций. По убеждению Михаила Федорова, в обновленном приложении украинцы получат дополнительные услуги в сфере строительства. Кроме этого, через "Дию" можно будет сменить место регистрации человека.
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