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Пользователи жалуются на высокую комиссию в "Дії": сколько платят украинцы

Один из пользователей сообщил о высокой комиссии за одну из услуг

11 октября 2021, 21:08
Автор:

Лиля Воробьева

За уплату ЕСВ в приложении "Дия" берут высокую комиссию. В сети пользователи приложения начинают жаловаться на высокую комиссию, которую берет компания "Единый Простор" за свои услуги. Об этом в   Facebook написал Клим Братковский.

Пользователи жалуются на высокую комиссию в "Дії": сколько платят украинцы

Пользователи жалуются на высокую комиссию в "Дії" (фото из открытых источников)

Мужчина воспользовался услугой в приложении "Дия". За уплату ЕСВ в сумме 3960  грн заплатил 59.40 комиссии.

"Я извиняюсь, а почему такая высокая комиссия 59.40 грн за уплату ЕСВ в сумме 3960 грн через "Дию"? ООО " ФК "Единое пространство" А пробовали найти другие ФК с меньшим размером комиссии • Не 1,5%, а 1% " , — написал человек в сети.

Пользователи жалуются на высокую комиссию в ”Дії”: сколько платят украинцы - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о то что ждет хакера, что сломает "Дию" . Министерство цифровой трансформации объявило о старте нового этапа безопасности тестирования приложения "Дия". По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в июне 2021 для всех хакеров мира стартовал период "багбаунти" для взлома приложения "Дия". Это означает, что каждый, кто сможет выявить критические неполадки в функционировании приложения, которые могут угрожать персональным данным пользователей, получит денежное вознаграждение. В этом году оно будет составлять миллион гривен. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник уточнил, что для "багбаунти" создается специальная копия приложения, в которой нет настоящих данных граждан.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что "Дия" обновляется . В "Дию" обещают добавить множество новых функций. По убеждению Михаила Федорова, в обновленном приложении украинцы получат дополнительные услуги в сфере строительства. Кроме этого, через "Дию" можно будет сменить место регистрации человека.


 



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Источник: https://www.facebook.com/klimetin
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