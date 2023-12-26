Польский деликатес назван худшим мясным продуктом мира: его любят украинцы

Популярный кулинарный портал Taste Atlas уже много лет публикует списки самых вкусных и не вкусных блюд со всего мира. В рейтинге худших мясных продуктов в мире, первое место занял польский продукт, который также известен для украинцев — сальтисон.

Сальтисон назван наихудшим мясным блюдом. Фото из открытых источников

Taste Atlas – это международный путеводитель по ресторанам и местным кухням, созданный в 2015 году. Пользователи портала принимают участие в различных опросах и составляют рейтинги разных блюд. На этот раз портал Taste Atlas определил самые плохие мясные продукты.

Худшим мясным продуктом был назван сальтисон – популярное блюдо в Польше, Украине и Беларуси. Сальтисон готовится из свиного желудка, который начиняют обычно свиным мясом, салом, ушами, щеками и другими субпродуктами со смесью специй. Сальтисон получил самую низкую оценку на портале Taste Atlas – его оценили в 2,4 балла из 5 возможных.

Второе место среди худших мясных продуктов заняла словацкая липтовская салями. Этот вид колбасы готовят из свинины, говядины и смеси специй. После этого колбасу высушивают. По внешнему виду она напоминает "докторскую колбасу". Липтовская салями получила 2,6 балла в рейтинге Taste Atlas.

Тройку лидеров среди худших продуктов из мяса замыкает американская ветчина Смитфилда. Ее изготовляют из свинины, которую обрабатывают специями, засаливают и выдерживают несколько месяцев. Смитфилдская ветчина получила 2,9 балла.

Украинские традиционные блюда не попали в рейтинг худших мясных продуктов от Taste Atlas.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира.

Также "Комментарии" писали о шефе-поваре Евгении Клопотенко, который назвал украинское блюдо, что может оказаться следующим в списке ЮНЕСКО.