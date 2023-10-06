Польша не сильно обрадовалась решению Украины "поставить на паузу" жалобы в ВТО: есть условие

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Кравцев Сергей
Польша считает недостаточным решение Украины "поставить на паузу" жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) о запрете импорта украинского зерна. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире "RMF FM".
Экспорт зерна. Фото: из открытых источников
Отметим, вчера заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина "поставила на паузу" свои жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию, пытаясь найти практическое компромиссное решение по запрету импорта зерна.
Он отметил, что Украина еще не начала сам процесс спора в ВТО.
По его словам, Украина заинтересована найти "конструктивное решение".
Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила отменить ограничения на импорт украинского зерна, введенного для Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии и Румынии. Несмотря на такой шаг, Польша, Венгрия и Словакия продолжили противодействие импорту из Украины в одностороннем порядке.
В ответ наша страна подала иски против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирную торговую организацию. 26 сентября стало известно, что Польша требует от Украины отозвать иск в ВТО.
Позже в Минэкономики заявили, что Украина отзовет свои иски во Всемирную торговую организацию против трех стран Евросоюза только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем.
Также издание "Комментарии" сообщало – зерно раздора: в чем опасность спора с союзниками – правильно ли ведет себя Украина.
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