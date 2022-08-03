Половину Украины накроют дожди и грозы: где объявлен І уровень опасности (КАРТА)

Завтра (4 августа) во многих областях Украины ожидаются грозы. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, неблагоприятные погодные условия будут сконцентрированы на Левобережной части Украины.

"4 августа на Левобережье грозы (І уровень опасности, желтый).





По прогнозу синоптиков во всех областях Левобережной Украины, а также в нескольких областях Правобережной части страны 4 августа ожидаются дожди.

Максимальная температура воздуха на юге Украины +28 градусов, на востоке +29 градусов, на западе +30, на севере +26 градусов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на юге Украины ВСУ уничтожили российскую станцию спутниковой связи и склады боеприпасов — подробности. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине стартует доступная ипотека: плюсы и минусы программы – реально ли обзавестись жильём. В правительстве рассчитывают, что запуск льготной ипотеки под 3% вызовет интерес у украинцев. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что экс-канцлер Германии после визита в Москву снова выступает за запуск "Северного потока-2". Шредер требует от правительства Германии решить вопрос с дефицитом газа.

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