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Половину Украины накроют дожди и грозы: где объявлен І уровень опасности (КАРТА)

Прогноз погоды в Украине на 4 августа

сегодня, 20:30
Автор:

Денис
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Завтра (4 августа) во многих областях Украины ожидаются грозы. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра. 

Половину Украины накроют дожди и грозы: где объявлен І уровень опасности (КАРТА)

Погода в Украине

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, неблагоприятные погодные условия будут сконцентрированы на Левобережной части Украины. 

"4 августа на Левобережье грозы (І уровень опасности, желтый).

Половину Украины накроют дожди и грозы: где объявлен І уровень опасности (КАРТА) - фото 2

По прогнозу синоптиков во всех областях Левобережной Украины, а также в нескольких областях Правобережной части страны 4 августа ожидаются дожди. 

Максимальная температура воздуха на юге Украины +28 градусов, на востоке  +29 градусов, на западе +30, на севере  +26 градусов. 

Половину Украины накроют дожди и грозы: где объявлен І уровень опасности (КАРТА) - фото 3

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на юге Украины ВСУ уничтожили российскую станцию спутниковой связи и склады боеприпасов — подробности. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что мир начал привыкать к зверствам России: как помешать этому и остановить агрессора. Цивилизованный мир еще так и не понял, что кроме как остановить и победить Россию — другого пути решения войны в Украине — нет. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине стартует доступная ипотека: плюсы и минусы программы – реально ли обзавестись жильём. В правительстве рассчитывают, что запуск льготной ипотеки под 3% вызовет интерес у украинцев. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что экс-канцлер Германии после визита в Москву снова выступает за запуск "Северного потока-2". Шредер требует от правительства Германии решить вопрос с дефицитом газа. 



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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/storms
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