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Полный блэкаут: власти Киева назвали сценарии, к которым уже готовятся

Власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии

сегодня, 15:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", сейчас в Киеве отказались от аварийных отключений электроэнергии и перешли к плановым. Но рассматриваются разные сценарии, в том числе и полное отключение. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление первого замглавы КГГА Николая Поворозника в интервью телеканалу "Киев".

Полный блэкаут: власти Киева назвали сценарии, к которым уже готовятся

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", — сказал Николай Поворозник.

Но сейчас, по его словам, перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не больше 4 часов.

"Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", — добавил Поворозник.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине затягивается: чего ожидать в скором будущем – стихнут ли боевые действия с приближением зимы. Эксперты разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью.

Также издание "Комментарии" сообщало – новые жесткие заявления и намерения ЕС не понравятся Кремлю. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель уверен – чтобы говорить о полноценном окончании войны и заключении мира (о чем периодически делает "заброс" Москва), руководству России следует отдать приказ о выводе своих войск с территории Украины. Также стало известно, что на днях Европарламент планирует официально объявить Россию террористическим государством. О чем говорят такие заявления и намерения ЕС? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://t.me/kyivtv/31657
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