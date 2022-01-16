Полки держатся на "честном слове": сеть смеется над сервисом в поезде "Одесса-Черновцы" (ВИДЕО)

Украинцы жалуются, что Укрзализныця периодически повышает стоимость железнодорожных билетов, но обслуживание в поездах оставляет желать лучшего. В Telegram-канале Новини.LIVE Odesa появились видео, на которых запечатлены "прелести" поездки в пассажирском поезде "Одесса-Черновцы".

Сеть рассмешил сервис в поезде Одесса-Черновцы (фото из открытых источников)

Люди в социальных сетях поделились своими впечатлениями, отметив, что верхние полки в поезде держатся на "честном слове", а на некоторых нижних и вовсе нет креплений, поэтому их приходилось страховать "подручными средствами".

На кадрах из плацкартного вагона видно, как проводник подставляет под нижнюю боковую полку ведро с одеялом, таким образом, "страхуя" от того, чтобы она не провалилась.





А еще одна пассажирка самостоятельно пыталась зафиксировать верхнюю полку, чтобы она не слетела с креплений.

В сети смеются, что с такими "подручными средствами" на нижней полке спать стало более надежно и что это очередной лайфхак: "Ну нормально так. С ведром надежнее", "Дай Бог здоровья Укрзализныце, за то, что вы доехали...", "Сервис".

Напомним, что инновации добрались и до Украины. Впервые "Укрзализныця" запустила двухэтажный электропоезд чешского производства. С 30 декабря пассажиры, которые планируют свои поездки с Киева во Львов и обратно могут воспользоваться электропоездом Skoda.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что клиент "Укрзализныци", работник медиа Илья Лихотоп в социальных сетях рассказал, как попасть в поезд без COVID-сертификата и реально ли "договориться" с проводникми.

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