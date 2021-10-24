Как попасть в поезд без COVID-сертификата: пассажир рассказал реально ли "договориться"

Клиент "Укрзализныци", работник медиа Илья Лихотоп в социальных сетях рассказал, как действуют новые предписания железнодорожников. Это, прежде всего, наличие у каждого пассажира сертификата вакцинации или отрицательного теста от коронавирусной болезни.

Укрзализныця изменила правила проезда (фото из открытых источников)

По его словам, с работниками "Укрзализныци" можно таки найти общий язык, несмотря на обязательное требование иметь при себе медицинские документы.

Ситуация, как он сообщает, следующая. Киевлянин приобрел билет, имел при себе сертификат вакцинации, вместе с тем наблюдал, такие ли законопослушные другие путешественники.

Молодой человек и пожилой мужчина за разрешением относительно поездки без обязательных медицинских документов ходили до начальника поезда. Он категорически не соглашался, но потом ситуация изменилась.

Железнодорожник наотрез отказывался, сердился, просил пассажиров-нарушителей не терять его рабочее время. Но уже через несколько минут повел их с собой.

Эта ситуация имела место в железнодорожном поезде "Киев-Ковель."



Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что. Женщина, которую избили и пытались изнасиловать в поезде, получила компенсацию: сколько ей заплатила "Укрзализныця". Киевлянка Анастасия Луговая, на которую в купе поезда "Мариуполь-Киев" в прошлом году совершил нападение странствующий насильник в нетрезвом состоянии, получила по решению суда денежную компенсацию от "Укрзализныци" в размере 100 000 гривен. Об этом она рассказала в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" . По ее словам, такое решение судебного органа ее не удовлетворило. Она намерена получить возмещение в размере пол миллиона гривен для себя и своего сына, который был свидетелем этого жестокого преступления. Она уже целый год посещает врачей, в том числе и психологические сеансы.

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