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В Украине запускают двухэтажный поезд: когда выйдет на рейсы

Поезд будет следовать из Киева во Львов

сегодня, 10:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Инновации добрались и до Украины. Впервые "Укрзализныця" запускает двухэтажный электропоезд чешского производства. Поезд будет отправляться из Киева в 16:41, а к конечной остановке во Львове он будет прибывать в 00:45. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на официальное сообщение "УЗ".

В Украине запускают двухэтажный поезд: когда выйдет на рейсы

Электропоезд. Фото: РБК-Украина

С 30 декабря пассажиры, которые планируют свои поездки с Киева во Львов и обратно могут воспользоваться электропоездом Skoda. Двухэтажный электропоезд – это не только комфортно, но и увлекательно. Кроме киевлян и львовян электропоездом могут воспользоваться и пассажиры с других регионов. Поезд будет делать остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе и других населенных пунктах по пути своего следования.

Всего в электропоезде будут 6 вагонов. Поэтому с местами проблем быть не должно. 

В "Укрзализныци" рассказывают, что каждый пассажир сможет воспользоваться розеткой с USB-входом. Они расположены возле каждого места. Также в главных вагонах для удобства родителей с детьми есть пеленальные столики. Каждый вагон оборудован пандусами. Есть специальные места для людей с ограниченными физическими возможностями.

В каждом вагоне установлены современные камеры видеонаблюдения, работает кондиционер, вентиляционная система. Для удобства пассажиров вакуумные туалеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Министерстве инфраструктуры имеют амбициозные планы по модернизации "Укрзализныци". Главный приоритет – это удобство и безопасность пассажиров. В рамках программы "Большое строительство" к 2024 году обещают построить 20 тысяч грузовых вагонов, к 2028 – еще 25,8 тысяч.



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Источник: https://www.uz.gov.ua/
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