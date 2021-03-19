Политики и компании под санкциями СНБО: о чем говорят принятые решения

Сегодня, 19 марта, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором были приняты очередные санкционные решения. Так, под специальные ограничения попали как президент-беглец Виктор Янукович и другие политические деятели, близкие к его окружению, так и почти двадцать компаний, связанных с недропользованием Украины. Большинство из принятых Советом решений для портала "Комментарии" проанализировали эксперты.



СНБО выполняет желания Зеленского, считают эксперты. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"СНБО окончательно превратилось в ручной инструмент Зеленского"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак акцентирует внимание на двух топ-решениях СНБО. И на юридической сомнительности такого рода использования Совета нацбезопасности.

"По итогам сегодняшнего заседания СНБО было рекомендовано ввести полномасштабные санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, экс-главы Минобороны Павла Лебедева, экс-министра образования Дмитрия Табачника, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других топовых чиновников времен президентства Януковича. Кроме того, СНБО вводятся санкции против 19 компаний, которые владеют лицензиями на использование недр, что вероятно приведёт к аннулированию действующих лицензий. При этом в планах провести аудит всех разрешений на использование недрами с 1994 года, по результатам чего действующие лицензии также могут быть отозваны. По моему глубокому убеждению, таким образом, СНБО окончательно превратилось в абсолютно ручной инструмент по искусственному наращиванию личного рейтинга Владимира Зеленского", — говорит Иван Ступак.

Он отмечает, что февральское решение СНБО о закрытии ряда ТВ-каналов, принадлежащих одному из лидеров ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку, действительно вызвало в Украине эффект разрыва нейтронной бомбы, за которым наблюдался определенный рост рейтинга президента.

"Но нынешние решения вряд ли приведут к такому же позитивному эффекту. И реакция общества будет более сдержанной. Кроме того, уже традиционно санкционные шаги СНБО подвергнутся жесткой юридической оценке, — прогнозирует эксперт. — Думаю, такими рандомными решениями президент Владимир Зеленский окончательно подрывает и так не очень стабильную государственную систему в стране".

Иван Ступак поясняет, что решения СНБО становятся выше решений судебных органов и фактически их подменяют.

"Решения об аннулировании лицензий на недропользование или аресте активов с последующей их передачей в собственность государства должны приниматься исключительно судами Украины, — продолжает эксперт, — на основании тщательно аргументированных обращений от правоохранительных органов… Настораживает и то, что СБУ фактически самоустранилась от долгого и кропотливого расследования уголовных производств в отношении бывших топ чиновников Украины по фактам государственной измены или финансирования терроризма. Теперь спецслужба полагается исключительно на решения СНБО, принятые в свою очередь, на основании "рекомендаций" со стороны СБУ".

Конкретики так и не прозвучало

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко отмечает: "Уже традиционно под конец рабочей недели СНБО Украины забрасывает информационное пространство мощными заявлениями о намерениях. Почему в конце недели — вполне понятно. Кто-кто, а эта власть понимает, что кто руководит повесткой дня, тот управляет миром. Так или иначе — на всех главных шоу страны и все выходные будут обсуждаться скандальные решения, посеянные нашим Совбезом, а не ненужные и неудобные власти решения".

В этот раз, отмечает Богдан Петренко, начали с продолжение обсуждения тех же направлений, которые были на прошлом заседании СНБО — это вопрос недр, национализации "МоторСич", обсуждение вопросов предателей, которые сейчас работают на РФ (на этот раз — из числа МВД).

"К сожалению, конкретики, а точнее чего-то радикального, не прозвучало, — считает эксперт. — Правда, на рынке недр или возможен передел, или вытеснение ряда компаний. Вопрос в том, кто будет выгодоприобретателем — кому перейдет контроль над недрами, откуда вытесняют действующих игроков. Не было предоставлено четкого объяснения относительно новых компании в отношении которых были введены санкции — даже на уточняющий вопрос. Неизвестно и чем закончится расследование касательно предателей-правоохранителей. И сколько для этого нужно времени — особенно, учитывая то, что они вовсе не отрицают того факта, что работают на оккупанта".

Зато появился перечень новых лиц, в отношении которых Украина введет максимальный перечень санкций.

"Среди них — Янукович, Азаров и многие другие деятели, которые сегодня находятся на территории РФ. Удивительно, что мы до этого дошли только через 7 лет после начала конфликта. И уже после того, как Европа начала снимать санкции с отдельных украинских экс-политиков, — отмечает Богдан Петренко. — Зато СНБО приняло интересное как для обсуждения решение — по пересмотру и анализу всех актов, подписанных Януковичем. Во-первых, это в значительной степени расшатывает доверие к правовой системе, где одни акты могут быть легитимными, а другим — сомнительно легитимными (в зависимости от того, кто их подписал). А во-вторых, показывает, что в государстве не работает контроль над правовыми нормами, раз для этого нужен "волшебный пендель" от СНБО… В общем, будем ждать следующих серий, где, возможно, не только будут поднимать резонансные темы, но и анализировать, как были реализованы предыдущие решения СНБО".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто пополнил список членов СНБО непосредственно перед заседанием 19 марта при поддержке Владимира Зеленского.

Также на портале можно узнать, что эксперты прогнозировали на сегодняшнее заседание и совпали ли ожидания с реальностью.

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