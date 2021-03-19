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Зеленский накануне заседания СНБО обновил его состав

Теперь в составе СНБО находится 21 человек

сегодня, 17:04
Автор:

Елизавета Черных

Накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое должно состояться сегодня, 19 марта, Президент Владимир Зеленский изменил его состав. Согласно указу президента, новым членом СНБО стал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает ТСН. 

Зеленский накануне заседания СНБО обновил его состав

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаила Альбертовича Федорова — вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования", — сказано в документе. 

По данным издания, с сегодняшнего дня в составле Совета национальной безопасности и обороны Украины 21 человек. 

Напомним, что нардеп от партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что во время заседания СНБО поднимут вопрос о том, какие ограничения необходимо вводить из-за наступления пандемии, будет ли это введение нового общенационального нокдауна или же региональные карантины.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, чего можно ожидать от нового заседания СНБО. По словам специалистов, эти заседания стали еженедельными. И, вероятно, в ближайшей перспективе эта традиция будет продолжаться. Хотя повестка дня на сегодня не опубликована, ожидать больших сенсаций вряд ли стоит. Есть предположение, что сегодняшнее заседание будет посвящено критической эпидемиологической ситуации в стране". Но кроме этого, по мнению эксперта, могут обсуждаться решения о личностях и организациях, имеющих отношение к целенаправленному установлению политической и экономической зависимости Украины от России. Что в результате привело к разрушению территориальной целостности нашей страны.




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Источник: https://tsn.ua/ru/politika/zelenskiy-nakanune-zasedaniya-snbo-obnovil-ego-sostav-1747885.html
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