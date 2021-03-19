Новое заседание СНБО: каких сенсаций ожидать сегодня

Сегодня, 19 марта, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Начиная с февраля, в обществе их назвали "настоящим интригующим санкционным сериалом". Чего ждать от сегодняшней "серии"? Разобраться с этим вопросом порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Логично было бы разобраться с тем, кто "слил" спецоперацию по задержанию "вагнеровцев""

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш отмечает, что идет определенная волна американских меседжей – "Путин убийца", новые санкции против России и так далее. И в этом ракурсе следовало бы принимать соответствующие решения СНБО.

"Америка начинает жесткий разговор с РФ. Нужно поймать волну. Нам это тем более выгодно, что мы переживаем российскую агрессию. Вот Зеленский и СНБО, которое превратилось в механизм претворения в жизнь решений главы государства без Рады и судов, должен сделать некие ходы. Продолжать наступление на предателей, на "пятую колонну". Логично было бы разобраться с тем, кто "слил" спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Не увиливать, как делает Офис президента, а провести тщательный "разбор полетов". И наказать виновных", — отмечает Денис Богуш.

Он считает, что логичным было бы и плотнее взяться за олигарха Игоря Коломойского.

"Против него в США открыты дела, а наши молчат, как в танке. Раз решили разбираться с олигархами (по крайней мере, так утверждает Зеленский) – более чем логично разобраться и с Коломойским, благо есть за что", — подчеркивает Денис Богуш.

"Ожидать больших сенсаций вряд ли стоит"

Политконсультант Анна Лачихина напоминает, что сегодняшнее заседание СНБО будет уже пятым за последние полтора месяца.

"Эти заседания стали еженедельными. И, вероятно, в ближайшей перспективе эта традиция будет продолжаться. Хотя повестка дня на сегодня не опубликована, ожидать больших сенсаций вряд ли стоит, — отмечает Анна Лачихина. — Есть предположение, что сегодняшнее заседание будет посвящено критической эпидемиологической ситуации в стране".

Но кроме этого, по мнению эксперта, могут обсуждаться решения о личностях и организациях, имеющих отношение к целенаправленному установлению политической и экономической зависимости Украины от России. Что в результате привело к разрушению территориальной целостности нашей страны.

Напомним, что по итогам прошлого заседания СБУ получила задание заняться теми, кто в 2010-м подписал и ратифицировал "Харьковские соглашения", продлившие пребывание Черноморского флота РФ в украинском Крыму.

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