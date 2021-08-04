Показали, как задерживали ветерана АТО, который хотел взорвать Кабмин (ВИДЕО)



















Правоохранительные органы показали видео спецоперации по задержанию участника АТО, который хотел взорвать помещение Кабинета министров Украины. Ролик разместили на официальном Youtube-канале Министерства внутренних дел Украины.

Мужчину очень быстро арестовали (фото из открытых источников)

На кадрах видео видно, что операцию проводили спецназовцы Корда. Видно, что ветеран АТО при задержании не оказывал никакого сопротивления. Поэтому спецназовцы спокойно вывели его из правительственного здания.

После ареста мужчины с гранатой в помещение Правительства прибыли взрывотехники для того, чтобы проверить помещения.

Что "Комментариям" известно об этом инциденте?

Дважды раненый участник АТО пришел сегодня к зданию на улице Грушевского с предполагаемым взрывным устройством. Он принес с собой гранату и намеревался ее здесь взорвать. Правоохранители убедили мужчину не делать этого. Через указанное событие в столице ввели специальную полицейскую операцию и перекрыли ближайшие к Кабинету Министров Украины улицы. Позже мужчину задержали.

Мужчину, не выдвигал никаких требований (просто говорил, что его "достала жизнь"), задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям. Тяжелая — ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины (до 15 лет лишения свободы). Некоторые эксперты заявляют, что до тех пор, пока закон будет работать выборочно, повторение таких ситуаций — вопрос времени.

В спецоперации принимал участие глава полиции Киева Андрей Крищенко . Сразу же после получения информации была объявлена спецоперация, на место происшествия выехал глава столичной полиции Андрей Крищенко, а также группа бойцов спецподразделения КОРД.







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