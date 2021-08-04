logo
Русский Українська

BTC/USD

39754.93

ETH/USD

2696.71

LTC/USD

143.83

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Показали, как задерживали ветерана АТО, который хотел взорвать Кабмин (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Показали, как задерживали ветерана АТО, который хотел взорвать Кабмин (ВИДЕО)

Спецназовцы провели задержание очень оперативно

сегодня, 22:00
Автор:

Лиля Воробьева








Правоохранительные органы показали видео спецоперации по задержанию участника АТО, который хотел взорвать помещение Кабинета министров Украины. Ролик разместили на официальном Youtube-канале Министерства внутренних дел Украины.

Показали, как задерживали ветерана АТО, который хотел взорвать Кабмин (ВИДЕО)

Мужчину очень быстро арестовали (фото из открытых источников)

На кадрах видео видно, что операцию проводили спецназовцы Корда. Видно, что ветеран АТО при задержании не оказывал никакого сопротивления. Поэтому спецназовцы спокойно вывели его из правительственного здания.

После ареста мужчины с гранатой в помещение Правительства прибыли взрывотехники для того, чтобы проверить помещения.

Что "Комментариям" известно об этом инциденте?

Дважды раненый участник АТО пришел сегодня к зданию на улице Грушевского с предполагаемым взрывным устройством. Он принес с собой гранату и намеревался ее здесь взорвать. Правоохранители убедили мужчину не делать этого. Через указанное событие в столице ввели специальную полицейскую операцию и перекрыли ближайшие к Кабинету Министров Украины улицы. Позже мужчину задержали.

Мужчину, не выдвигал никаких требований (просто говорил, что его "достала жизнь"), задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям. Тяжелая — ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины (до 15 лет лишения свободы). Некоторые эксперты заявляют, что до тех пор, пока закон будет работать выборочно, повторение таких ситуаций — вопрос времени.
В спецоперации принимал участие глава полиции Киева Андрей Крищенко . Сразу же после получения информации была объявлена спецоперация, на место происшествия выехал глава столичной полиции Андрей Крищенко, а также группа бойцов спецподразделения КОРД.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Boy2qwtF3vI&t=94s
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ