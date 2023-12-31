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Пограничники объяснили ситуацию с требованием документов ТЦК при пересечении границы

В ГПСУ отреагировали на информацию о дополнительных проверках на границе.

31 декабря 2023, 09:30
Автор:
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Slava Kot
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Спикер ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал ситуацию с длинными очередями на границе и объяснил информацию о возможных дополнительных проверках мужчин во время выезда из страны, которая распространяется в социальных сетях.

Пограничники объяснили ситуацию с требованием документов ТЦК при пересечении границы

В ГПСУ объяснили ситуацию с проверками документов. Фото из открытых источников

В сети массово распространилась информация о том, что при пересечении границы начались дополнительные проверки мужчин, в частности, это касается многодетных, людей с инвалидностью 3 группы и других категорий, которые якобы перестали выпускать без справки ТЦК.

"Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военноучетных документах", — пояснил спикер ГНСУ Андрей Демченко изданию УП.

В то же время Демченко опроверг информацию о дополнительных проверках для людей с инвалидностью 3 группы. По его словам, работники ГПСУ тщательно изучают документы, которые дают основания для пересечения границы.

"К тому же люди часто пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя, например, в других целях или используя поддельные или фиктивные документы", — сказал Андрей Демченко в комментарии Центру противодействия дезинформации.

По словам Демченко, с начала года пограничники отказали в выезде почти 50 тыс. украинцев, которые не отвечали условиям пересечения границы. Кроме того, было обнаружено 3 тыс. поддельных документов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пограничная служба назвала методы, которыми мужчины призывного возраста выезжают за границу каждый день.

Также "Комментарии" писали, что работники ГПСУ задержали уклонистов, пытавшихся прорваться через границу на автомобиле.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/8489
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