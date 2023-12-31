Пограничники объяснили ситуацию с требованием документов ТЦК при пересечении границы

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Slava Kot
Спикер ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал ситуацию с длинными очередями на границе и объяснил информацию о возможных дополнительных проверках мужчин во время выезда из страны, которая распространяется в социальных сетях.
В ГПСУ объяснили ситуацию с проверками документов. Фото из открытых источников
В сети массово распространилась информация о том, что при пересечении границы начались дополнительные проверки мужчин, в частности, это касается многодетных, людей с инвалидностью 3 группы и других категорий, которые якобы перестали выпускать без справки ТЦК.
В то же время Демченко опроверг информацию о дополнительных проверках для людей с инвалидностью 3 группы. По его словам, работники ГПСУ тщательно изучают документы, которые дают основания для пересечения границы.
По словам Демченко, с начала года пограничники отказали в выезде почти 50 тыс. украинцев, которые не отвечали условиям пересечения границы. Кроме того, было обнаружено 3 тыс. поддельных документов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пограничная служба назвала методы, которыми мужчины призывного возраста выезжают за границу каждый день.
Также "Комментарии" писали, что работники ГПСУ задержали уклонистов, пытавшихся прорваться через границу на автомобиле.
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