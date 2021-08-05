Погодные качели устроят испытание украинцам: синоптики предупреждают о ливнях

BTC/USD
41113.90
ETH/USD
2818.10
LTC/USD
143.94
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
32.15
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Молния, скриншот с youtube
Изменения погоды на западе страны с 6 по 9 августа будут достаточно интенсивными. Если в пятницу в регионе пройдут ливневые дожди с грозами и ветром, то в субботу осадки возможны только местами, но не такие сильные, как в пятницу. А в воскресенье потеплеет до +28 ° С, дожди прекратятся и станет преимущественно солнечно. Даже в высокогорье будет тепло, днем +23 ° С. В понедельник регион снова под влиянием неустойчивых воздушных масс и малоактивных атмосферных фронтов: снова дожди и очередное понижение температуры, снова греметь грозы.
Восток Украины в выходные и понедельник будет изнывать от жары, в Луганской области до +36 ° С, немного прохладнее в Харьковской — до +33 ° С, в Донецкой — до +34 ° С. В выходные в восточном регионе местами могут пройти грозовые дожди
На юге страны жара накроет. В пятницу переменная облачность, до +34 ° С, в Одесской области есть вероятность грозовых дождей. В субботу небо затянет облаками, могут пройти точечные грозы и ливни. В Крыму дожди ожидаются также в воскресенье. Понедельник в регионе будет солнечным и жарким, до +32 ° С.
Отметим, что ранее издание "Комментарии" писало, что в ближайшее время в стране сохранится стабильно жаркая погода с температурой в пределах +30 градусов.
Жители восточной части страны на термометре могут увидеть отметки в +35 ... +38 и практически безоблачность. В отдельных центральных регионах температура воздуха также будет достигать 35 градусов.
Ранее портал "Комментарии" писал, что накануне Одессу накрыло мощным циклоном. По мнению местных жителей, в последний раз с ливнем подобной силы город сталкивался в 2013 году. В результате непогоды были повалены несколько десятков деревьев, размыты клумбы и грунтовые дороги, многие районы города остались без электроэнергии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости