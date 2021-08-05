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Погодные качели устроят испытание украинцам: синоптики предупреждают о ливнях

Погода в Украине будет очень динамичной

сегодня, 21:00
Автор:

Хмільовська Інна
Sinoptik.ua предупреждает об угрозе погоды в Украине. Из-за контрастов можно ожидать и мрачных, ветреных дней, и дождей и ливней, и жары выше 30 ° С, и охлаждение воздуха ночью до 8 ° С Стабильным может быть только один регион — восток и часть юга Украины, но и там там могут с появиться неожиданные капризы атмосферы.

В пятницу в центральном, северном, западном регионах, в Одесской области ожидаются грозы, ливни и шквальный усиление ветра до 15-24 м / с.


Погодные качели устроят испытание украинцам: синоптики предупреждают о ливнях

Молния, скриншот с youtube

Изменения погоды на западе страны с 6 по 9 августа будут достаточно интенсивными. Если в пятницу в регионе пройдут ливневые дожди с грозами и ветром, то в субботу осадки возможны только местами, но не такие сильные, как в пятницу. А в воскресенье потеплеет до +28 ° С, дожди прекратятся и станет преимущественно солнечно. Даже в высокогорье будет тепло, днем +23 ° С. В понедельник регион снова под влиянием неустойчивых воздушных масс и малоактивных атмосферных фронтов: снова дожди и очередное понижение температуры, снова греметь грозы.

Восток Украины в выходные и понедельник будет изнывать от жары, в Луганской области до +36 ° С, немного прохладнее в Харьковской — до +33 ° С, в Донецкой — до +34 ° С. В выходные в восточном регионе местами могут пройти грозовые дожди

На юге страны жара накроет. В пятницу переменная облачность, до +34 ° С, в Одесской области есть вероятность грозовых дождей. В субботу небо затянет облаками, могут пройти точечные грозы и ливни. В Крыму дожди ожидаются также в воскресенье. Понедельник в регионе будет солнечным и жарким, до +32 ° С.

Отметим, что ранее издание "Комментарии" писало, что в ближайшее время в стране сохранится стабильно жаркая погода с температурой в пределах +30 градусов.

Жители восточной части страны на термометре могут увидеть отметки в +35 ... +38 и практически безоблачность. В отдельных центральных регионах температура воздуха также будет достигать 35 градусов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что накануне Одессу накрыло мощным циклоном. По мнению местных жителей, в последний раз с ливнем подобной силы город сталкивался в 2013 году. В результате непогоды были повалены несколько десятков деревьев, размыты клумбы и грунтовые дороги, многие районы города остались без электроэнергии.



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Источник: http://broadcast.net.ua/ru/news-broadcast/4735-v-ukraini-ochikuiutsia-hrozovi-zlyvy-ta-posylennia-vitru-do-15-24-m-sek
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