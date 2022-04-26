Погода в Украине на 26 апреля: в какие области придет похолодание

Во вторник, 26 апреля, в некоторые области Украины придет похолодание, а также дожди с грозами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 26 апреля (фото из открытых источников)

По словам специалиста, в большинстве регионов страны температура воздуха будет находиться в диапазоне +16…+22 градуса. Холоднее всего будет на западе, там столбики термометра опустятся до +10…+15 градусов. А вот самая теплая погода будет в восточных и юго-восточных областях, где температура воздуха прогреется до +18…+24 градусов.

Однако, несмотря на тепло, в северных областях и местами в западных ожидаются дожди, могут быть грозы. На остальной территории Украины будет сухо.

В столице, 26 апреля, также возможны осадки и грозы. Ветер будет умеренный. Столбики термометра немного снизятся, по сравнению с понедельником, но на улице все равно будет комфортно (+15-16 градусов).

По словам Наталья Диденко, на протяжение недели также ожидаются осадки, но преимущественно в западных и северных областях. Температура воздуха в стране будет испытывать небольшие колебания.

Напомним, что климатические изменения, которые произошли в Украине, являются очень драматичными. Например, нынешний климат Киева – это климат Херсона и Николаева десятки лет назад.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2021 году температура поверхности как суши, так и океанов на Земле была на 0,84 градуса по Цельсию выше среднего показателя 20-го века. Кроме того, это был 45-й год подряд, когда глобальные температуры превышали это среднее значение. Теплосодержание океана также достигло рекордного уровня в 2021 году.

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